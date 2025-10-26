Спорт

Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире

В минувшие выходные в Пскове на льду Ледового дворца состоялся представительный турнир по хоккею среди команд юношей 2013-2014 годов рождения. За медали соревнований боролись восемь коллективов из разных регионов России, а также команда из Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский лед».

Фото здесь и далее: «Псковский лед» / Telegram

Псковский «Торнадо» уверенно провел групповой этап. В стартовом матче команда упорно сражалась, но уступила будущему чемпиону турнира — петербургской «Альфе» со счетом 3:4. Однако следующие игры группового раунда псковичи выиграли с крупным счетом: 7:1 против петрозаводского «Пульса» и 8:1 против «Школы хоккея С. Федорова». Этих побед хватило для выхода в полуфинал.

В решающей стадии турнира «Торнадо» встретился со смоленским «Славутичем». Поединок за выход в финал сложился не в пользу хозяев льда — 4:9.

Несмотря на поражение в полуфинале псковская команда не оставила шансов сопернику в матче за третье место, уверенно обыграв мурманскую «Арктику» со счетом 8:2 и завоевав бронзовые медали турнира.

Итоговые результаты:

1 место — «Альфа» (Санкт-Петербург)

2 место — «Славутич» (Смоленск)

3 место — «Торнадо» (Псков)

4 место — «Арктика» (Мурманск)

5 место — «Локомотив» (Орша, Беларусь)

6 место — «Пульс» (Петрозаводск)

7 место — «Янтарная Звезда» (Калининград)

8 место — «Школа Хоккея С. Федорова»