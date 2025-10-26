Спорт

Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил с 2026 года запустить в регионе новую программу «Земский тренер». Пакет документов, разработанный областным министерством спорта, находится на рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов, об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в населённые пункты с числом жителей до 50 тысяч человек.

В рамках программы планируем предусмотреть возможность компенсации аренды или предоставления служебного жилья (при наличии дополнительного финансирования).

За три года планируется трудоустроить в муниципалитетах Псковской области 18 тренеров – по шесть в год.

Программа схожа с уже действующими «Земский учитель», «Земский врач» и «Земский муниципальный служащий».

«Рассчитываю на поддержку наших региональных депутатов. С помощью программы "Земский тренер" мы вместе сможем создать больше возможностей для занятий физкультурой и спортом в небольших населённых пунктах», - отметил Михаил Ведерников.