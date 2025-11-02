Спорт

Псковские курсанты стали победителями и призерами на областных соревнованиях по рукопашному бою

Спортсмены Псковского филиала университета ФСИН России стали победителями и призерами областных соревнований по рукопашному бою, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Более 200 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по рукопашному бою, борясь за право отобраться в сборную региона и представлять Псковскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России, которые пройдут 5-7 декабря 2025 года.

По итогам схваток курсант Псковского филиала университета ФСИН России Алексей Елисеев одержал победу в весовой категории до 67 кг. В этой же весовой категории курсант Иван Куламин завоевал серебряную медаль.

Ислам Медетханов занял второе место в весе до 73 кг.

Артем Васильев взял «бронзу» в весовой категории до 80 кг.

Организатором соревнований является Псковская региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя».