Спорт

Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября

11.11.2025 11:09|ПсковКомментариев: 0

Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Программа мероприятия обширная и подойдет для спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет и старше. Одним из самых больших блоков на фестивале станут различные активности и мастер-классы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым:

  • Dj-сет Кирилла Калюка (DJ Кор);
  • Станция стрельбы из лука;
  • Станция по фехтованию спортивным мечом;
  • Спортивные челленджи;
  • Станция с трансферными татуировками;
  • Мастер-класс по пошиву поясной сумки омоньер;
  • Площадка центра «Воин» (мастер-классы по тактической медицине, сборке/разборке оружия, пилотированию дрона, электронный тир);
  • Мастер-класс по росписи одежды.

Также в рамках фестиваля состоится соревнование по спидрану (забегу трассы на скорость) в различных возрастных категориях.

Прийти и поддержать спортсменов, поучаствовать в мастер-классах может любой желающий. Мероприятие пройдет по адресу: улица Советская, дом 51 (вход с улицы Свердлова), 2 этаж, акробатический зал «Ирбис».

Напомним, представители такого вида спорта как паркур ежегодно проводят различные общественные мероприятия для жителей города.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
