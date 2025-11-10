Спорт

Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября

Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Программа мероприятия обширная и подойдет для спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет и старше. Одним из самых больших блоков на фестивале станут различные активности и мастер-классы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым:

Dj-сет Кирилла Калюка (DJ Кор);

Станция стрельбы из лука;

Станция по фехтованию спортивным мечом;

Спортивные челленджи;

Станция с трансферными татуировками;

Мастер-класс по пошиву поясной сумки омоньер;

Площадка центра «Воин» (мастер-классы по тактической медицине, сборке/разборке оружия, пилотированию дрона, электронный тир);

Мастер-класс по росписи одежды.

Также в рамках фестиваля состоится соревнование по спидрану (забегу трассы на скорость) в различных возрастных категориях.

Прийти и поддержать спортсменов, поучаствовать в мастер-классах может любой желающий. Мероприятие пройдет по адресу: улица Советская, дом 51 (вход с улицы Свердлова), 2 этаж, акробатический зал «Ирбис».

Напомним, представители такого вида спорта как паркур ежегодно проводят различные общественные мероприятия для жителей города.