Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Программа мероприятия обширная и подойдет для спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет и старше. Одним из самых больших блоков на фестивале станут различные активности и мастер-классы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым:
Также в рамках фестиваля состоится соревнование по спидрану (забегу трассы на скорость) в различных возрастных категориях.
Прийти и поддержать спортсменов, поучаствовать в мастер-классах может любой желающий. Мероприятие пройдет по адресу: улица Советская, дом 51 (вход с улицы Свердлова), 2 этаж, акробатический зал «Ирбис».
Напомним, представители такого вида спорта как паркур ежегодно проводят различные общественные мероприятия для жителей города.