Спорт

Всероссийский паркур-джем проходит в Пскове

Сегодня, 22 декабря, в спортивно-акробатическом зале «Ирбис» в Пскове в 14:00 стартовала общая тренировка по паркуру, проходящая в рамках всероссийского паркур-джема, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщают организаторы мероприятия, паркур-джем обещает стать отличным способом завершить год яркой и запоминающейся тренировкой как для новичков, так и для бывалых спортсменов.

«Мы рады поделиться своими навыками со всеми желающими, а также показать, что такой экстремальный вид спорта развивается в Пскове. Для псковичей это отличная возможность познакомиться с единомышленниками и научиться чему-то новому», — отметил руководитель зала и тренер по паркуру Илья Липунов.

На мероприятии спортсменов ожидают общая разминка, различные конкурсы и командные зачеты, а также сложные акробатические трюки в исполнении продвинутых спортсменов в этом виде спорта.

Паркур-джем проходит по адресу: улица Советская, дом 51, вход с улицы Свердлова.