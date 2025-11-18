Спорт

В Островском округе планируют открыть новый зал единоборств

Новый зал единоборств планируют открыть в Островском муниципальном округе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал глава Островского округа Дмитрий Быстров.

«Мы стремимся сохранить те темпы, которые у нас уже есть. Я всегда сторонник того, что если добежал до определенной точки, это не значит, что нужно там задерживаться. Важно поддерживать правильную динамику», — отметил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что в муниципалитете активно развиваются секции бокса, кикбоксинга, тхэквондо и джиу-джитсу, однако наличие единого зала для единоборств значительно упростит процесс тренировок для молодежи.

«Зал единоборств планируется, поскольку у нас есть секции, которые занимаются в разных местах. Я думаю, это было бы хорошо создать пространство, где будут возможности (тренироваться - ред.) у всех», — добавил гость студии.

Кроме того, глава округа отметил необходимость дооснащения образовательных учреждений: «Мы должны привести наши школы к тем форматам и условиям, которые будут соответствовать современным требованиям. У нас капитально отремонтированы несколько школ, и на будущий год мы планируем продолжить эту работу».

Глава также сообщил о высоком интересе жителей к культурным мероприятиям: «На 1 ноября количество посетителей наших мероприятий составило почти 156 тысяч человек. С учетом новогодних праздников, мы подойдем к 200 тысячам. Это значит, что людям нравится то, что мы предлагаем».

«Наша задача — сохранить этот интерес и продолжать развивать как спортивную, так и культурную инфраструктуру района», — заключил Дмитрий Быстров.