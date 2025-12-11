Спорт

В Пскове завершились чемпионат и первенство по карате

В стенах универсального спортивного комплекса «Олимп» согласно календарного плана министерства спорта Псковской области и Федерации карате Псковской области прошли чемпионат и первенство региона по карате WKF, а также региональные соревнования на призы Федерации карате Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В турнирах приняли участие более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольниках. Спортсмены выступали в разделах индивидуальное кумите, индивидуальное ката, командное кумите.

Чемпионат и первенство Псковской области являются отборочными на зональных соревнованиях, которые пройдут в 2026 году в Калининграде.

По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда региона на 2026 год, а также спортсменам будут присвоены очередные разряды.