Спорт

В Пскове завершились чемпионат и первенство по карате

15.12.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

В стенах универсального спортивного комплекса «Олимп» согласно календарного плана министерства спорта Псковской области и Федерации карате Псковской области прошли чемпионат и первенство региона по карате WKF, а также региональные соревнования на призы Федерации карате Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В турнирах приняли участие более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольниках. Спортсмены выступали в разделах индивидуальное кумите, индивидуальное ката, командное кумите.

 

Чемпионат и первенство Псковской области являются отборочными на зональных соревнованиях, которые пройдут в 2026 году в Калининграде.

 

По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда региона на 2026 год, а также спортсменам будут присвоены очередные разряды.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
