Спорт

Дирекция по управлению спортивными объектами появится в Пскове

Дирекция по управлению спортивными объектами появится в Пскове с нового года, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«"Машиностроитель" с нового года мы переформатируем. Слова "Машиностроитель" не будет, мы сделали дирекцию по управлению всеми спортивными объектами города. У нас большое количество стадионов в разных частях города, которые надо содержать и эксплуатировать, теперь мы будем это делать под эгидой единой дирекции», - сказал Борис Елкин.

Также глава города отметил, что на финишной стадии находится строительство фиджитал-центра. «Там тоже были проблемы с подрядчиком и с материалами, но сейчас этот вопрос уже практически решен. Уличная часть уже сделана, надеюсь, что в начале года детишки уже смогут поиграть там и в компьютерные игры, и заниматься на открытом воздухе», - уточнил гость студии.