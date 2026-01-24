«Главное — учиться и уважать старших»: ветеран футбола Валерий Цветков обратился к юным псковичам

В рамках футбольного мастер‑класса в спорткомплексе «Олимп» состоялась встреча юных спортсменов с ветераном псковского футбола, серебряным призёром чемпионата России Валерием Цветковым. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Валерий Цветков отметил живой интерес и хорошую подготовку юных псковских футболистов.

После совместной игры с воспитанниками местных спортивных школ спортсмен поделился впечатлениями и дал ребятам напутствия.

«На самом деле, интересно было, ребята подвижные, хорошие. В принципе, я думаю, идут в нужном русле. Самое главное, чтобы занимались спортом, футболом любимым. Я думаю, это в любом случае пригодится в жизни. Это дисциплинирует ребят. На самом деле, хорошее мероприятие, и мне особенно приятно, что я у себя на родине сейчас поиграл с ребятами», - отметил Валерий Цветков.

Спортсмен подчеркнул, что занятия футболом — это не только физическая подготовка, но и важный элемент воспитания. В своём напутствии юным псковичам он выделил не только спортивные, но и жизненные приоритеты:

«Главное — это учёба, чтобы она была. В детстве я не очень хорошо учился, на самом деле. Но желаю ребятам, чтобы они хорошо учились и, конечно, уважали взрослых, родителям помогали — это очень важно сегодня, в это время. Потому что очень много гаджетов, компьютеров, и, кажется, банальные, элементарные вещи уходят как‑то на второй план. Так что я им желаю, чтобы они очень уважали родителей и старших», - заключил спортсмен.

Напомним, в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области.

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, Псковская область готовится провести один из этапов Кубка России по хоккею на траве.