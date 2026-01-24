Этап Кубка России по хоккею на траве планируют провести в Псковской области

Псковская область готовится провести этап Кубка России по хоккею на траве. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В рамках развития этого вида спорта в регионе сегодня состоялось торжественное открытие Федерации хоккея на траве Пскова и Псковской области. Мероприятие объединило именитых спортсменов и общественных деятелей: олимпийскую чемпионку Наталью Воробьёву, президента Футбольного союза Санкт‑Петербурга и экс‑капитана «Зенита» Алексея Игонина, чемпиона «Зенита» Валерия Цветкова, обозревателя «Матч ТВ» и заслуженного спортсмена Евгения Ловчева.

«Сегодня у нас первое мероприятие, которое включает два основных события, — отметил Антон Мороз. — Это презентация Федерации хоккея на траве по городу Пскову и Псковской области, которую мы планируем активно развивать на территории региона — не только в городе, но и повсеместно. Это вид спорта, который требует отдельного внимания и который весьма может быть востребован на территории нашего родного региона».

По словам Антона Мороза, в дальнейшем он планирует провести совещание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по развитию спортивной дисциплины на территории региона.

«У нас есть согласие наших виднейших представителей вида спорта на уровне государственной власти: это Ирина Рогина, Вячеслав Фетисов, который сегодня подготовил обращение в адрес наших гостей, это Дмитрий Пирог, то есть люди, которые облечены не только спортивными достижениями, но и знаниями, глубокими знаниями в развитии спортивных дисциплин, различных, как вы понимаете, широкого профиля, и понимают, каким образом можно это все культивировать на территории нашего с вами любимого региона», - добавил Антон Мороз.

Депутат поделился, что уже сегодня в ходе встречи с вице‑губернатором Ольгой Тимофеевой он обсудил перспективы развития спорта, а также хоккея на траве в области. Антон Мороз также поделился планами на будущее: «Мы обсуждали с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проведение одного из этапов Кубка России по мини‑хоккею, 5S‑хоккею, или хоккею 5 на 5 по‑русски на территории Псковского региона. Мы рассчитываем, что уже будет готова псковская команда, которая сможет показать достойный результат».

Кроме того, уже начато формирование детской команды по хоккею на траве в Пскове на базе гдовского отделения.

«Поддержка депутатов городской Думы и видных спортивных деятелей (в том числе Ирины Рогиной, Вячеслава Фетисова и Дмитрия Пирога) позволит активно развивать этот вид спорта в регионе», - заключил Антон Мороз.