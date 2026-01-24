Официальное открытие Федерации хоккея на траве прошло в Пскове

В псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии присутствовали воспитанники псковской спортшколы «Стрела» и клуба «Псков», а также представители двух видов спорта: хоккея на траве и футбола. С приветственным словом к присутствующим обратился президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Дорогие друзья, я считаю, что здесь у нас сегодня собрались именно друзья, друзья спорта, не только хоккея, но и всех видов спорта, которые представлены на территории нашего замечательного региона. Во-первых, я вас поздравляю с сегодняшним замечательным днем. Я думаю, что действительно это будет значимое событие для Псковского региона. Действительно, мы сегодня презентуем для региона новый вид спорта. Он достаточно известен за пределами Российской Федерации, его нужно развивать на нашей с вами замечательной земле. Я думаю, что псковские спортсмены в ближайшее время займут значимую роль в нашей хоккейной команде и надеюсь, что в ближайшее время мы сможем уже проводить регулярно мероприятия, связанные с соревновательным процессом. Мы рассчитываем, что псковские спортсмены покажут достаточно неплохие результаты и смогут достойно представить наш с вами регион на различных мероприятиях. Всем желаю насладиться сегодняшним днем», - сказал спикер.

Также перед участниками выступила министр спорта Псковской области Галина Овсова.

В рамках открытия мероприятия запланирован мастер-класс и показательная игра по индорхоккею под руководством члена сборной России Аниты Холявиной. Также с показательным матчем по данному виду выйдут команды из Выборга.





Во второй части мероприятия для псковских футболистов мастер-класс проведут бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, тренер Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, серебряный призёр чемпионата России Валерий Цветков.

На мероприятии также присутствует олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва.