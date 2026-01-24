 
Спорт

Официальное открытие Федерации хоккея на траве прошло в Пскове

0

В псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии присутствовали воспитанники псковской спортшколы «Стрела» и клуба «Псков», а также представители двух видов спорта: хоккея на траве и футбола. С приветственным словом к присутствующим обратился президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Дорогие друзья, я считаю, что здесь у нас сегодня собрались именно друзья, друзья спорта, не только хоккея, но и всех видов спорта, которые представлены на территории нашего замечательного региона. Во-первых, я вас поздравляю с сегодняшним замечательным днем. Я думаю, что действительно это будет значимое событие для Псковского региона. Действительно, мы сегодня презентуем для региона новый вид спорта. Он достаточно известен за пределами Российской Федерации, его нужно развивать на нашей с вами замечательной земле. Я думаю, что псковские спортсмены в ближайшее время займут значимую роль в нашей хоккейной команде и надеюсь, что в ближайшее время мы сможем уже проводить регулярно мероприятия, связанные с соревновательным процессом. Мы рассчитываем, что псковские спортсмены покажут достаточно неплохие результаты и смогут достойно представить наш с вами регион на различных мероприятиях. Всем желаю насладиться сегодняшним днем», - сказал спикер.

Также перед участниками выступила министр спорта Псковской области Галина Овсова.

В рамках открытия мероприятия запланирован мастер-класс и показательная игра по индорхоккею под руководством члена сборной России Аниты Холявиной. Также с показательным матчем по данному виду выйдут команды из Выборга.


Во второй части мероприятия для псковских футболистов мастер-класс проведут бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, тренер Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, серебряный призёр чемпионата России Валерий Цветков.

На мероприятии также присутствует олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва.

Прокомментировать
Сюжет

Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области

«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов

«Главное — учиться и уважать старших»: ветеран футбола Валерий Цветков обратился к юным псковичам

Знаменитые футболисты провели мастер‑класс для псковских спортсменов
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026