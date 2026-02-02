 
Спорт

Всероссийские соревнования по боксу памяти Дениса Дементьева в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 

0

Всероссийские соревнования по боксу, посвящённые памяти Героя России гвардии лейтенанта, командира парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Воздушно-десантных войск, мастера спорта России по боксу Дениса Дементьева, стартовали на территории дивизии 2 февраля.

В соревнованиях участвуют более 25 регионов со всей страны, свыше 200 спортсменов не ниже звания кандидата в мастера спорта. Сегодня в рамках открытия прошло возложение цветов к уголку памяти Дениса Дементьева. Также спортсменам и гостям показали творческие выступления, после чего начались бои. Соревнования продлятся до 7 февраля. 

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

