Всероссийские соревнования по боксу памяти Дениса Дементьева в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 

Всероссийские соревнования по боксу, посвящённые памяти Героя России гвардии лейтенанта, командира парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Воздушно-десантных войск, мастера спорта России по боксу Дениса Дементьева, стартовали на территории дивизии 2 февраля.

В соревнованиях участвуют более 25 регионов со всей страны, свыше 200 спортсменов не ниже звания кандидата в мастера спорта. Сегодня в рамках открытия прошло возложение цветов к уголку памяти Дениса Дементьева. Также спортсменам и гостям показали творческие выступления, после чего начались бои. Соревнования продлятся до 7 февраля.

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.