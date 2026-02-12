Чемпионат и первенство региона по плаванию стартуют в псковском «Барсе»

Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдут с 12 по 14 февраля в спортивной школе олимпийского резерва «Барс», следует из положения, которое имеется в распоряжении у Псковской Ленте Новостей.

Сегодня, 12 февраля, а также в пятницу соревнования начнутся в 16:30. В воскресенье, 14 февраля, заключительный день соревнований стартует с 9.00.

Программа соревнований:

12 февраля: вольный стиль - 200 метров, брасс - 200 метров, на спине - 100 метров, баттерфляй - 50 метров, комплексное плавание - 200 метров, вольный стиль - 1 500 метров.

13 февраля: вольный стиль - 50 метров, на спине - 200 метров, брасс - 50 метров, баттерфляй - 200 метров, комплексное плавание - 400 метров, вольный стиль - 800 метров.

14 февраля: вольный стиль - 400 и 100 метров, брасс - 100 метров, баттерфляй - 100 метров, на спине - 50 метров.

В соревнованиях участвуют мальчики и девочки в возрасте от 12 до 18 лет.

Победители и призеры получат грамоты. Если спортсмены в младшей возрастной группе показали результат лучше, чем в старшей, то старшая группа не награждается.