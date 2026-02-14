«Ледовые забавы» прошли на свежем воздухе в Пскове

В Пскове состоялось массовое катание на коньках «Ледовые забавы», которое собрало более 100 человек. Мероприятие прошло 14 февраля с 11:00 до 13:00 у стелы «Я люблю Псков» на Центральном городском катке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Горожане всех возрастов вышли на лёд, чтобы провести время с пользой для здоровья и зарядиться зимним позитивом. Участники катались в компании друзей и семьи.

Особое внимание организаторы уделили доступности — бесплатный прокат коньков был открыт для всех желающих, кто пришёл без собственной экипировки. Это позволило каждому, независимо от опыта, почувствовать радость скольжения по льду.

Акция обрела особый романтический оттенок благодаря медийному флешмобу «Признайтесь в любви!». Жители Пскова выражали свои чувства: родным и близким — словами, объятиями и совместным катанием; любимому городу — оставляя признания у стелы «Я люблю Псков»; всему, что дорого, — в импровизированном «уголке признаний», где каждый мог записать своё послание на праздничной открытке.

Для создания непринуждённой атмосферы организаторы подготовили сюрприз — караоке прямо на катке. Несмотря на мороз, звучали песни о любви и зиме, а участники с удовольствием подпевали и даже устраивали мини‑конкурсы на лучшее исполнение. «Ледовые забавы» стали не просто спортивным мероприятием, а настоящим праздником сердца.

Акция напомнила псковичам: зима — это время не только для тёплых шарфов, но и для тёплых слов.