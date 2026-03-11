 
Определились победители финала спартакиады учащихся по самбо в Псковском районе

7 марта в Псковском районе, деревне Борисовичи, УСК «Олимп», состоялись финальные соревнования XVIII областной спартакиады учащихся по борьбе самбо, в которых участвовали 67 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие команды из 7 муниципальных округов, городов Псков и Великие Луки.

Первое место заняла команда из Пскова, вторыми стали самбисты из Великих Лук, 3 место – у команды Великолукского муниципального округа.

Далее командные места распределились следующим образом:

  • 4 место – Порховский муниципальный округ.
  • 5 место – Дновский муниципальный округ.
  • 6 место – Пушкиногорский муниципальный округ.
  • 7 место – Себежский муниципальный округ.
  • 8 место – Опочецкий муниципальный округ.
  • 9 место – Невельский муниципальный округ.

Следующий финальный вид XVIII областной спартакиады учащихся – соревнования по мини-футболу, которые пройдут в Великих Луках 15 марта.

