 
Спорт

Псковичи с ограниченными возможностями сразятся в силовых видах спорта на турнире

0

Открытый турнир по силовым видам спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) пройдет в Пскове с 14 по 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Школе адаптивного спорта Пскова.

Мероприятие состоится на площадке школы единоборств по адресу: улица Ротная, 34.

В программе турнира предусмотрены следующие дисциплины:

  • пара-армрестлинг, где участники будут соревноваться в схватках на руках;
  • пара-пауэрлифтинг (жим лежа), демонстрирующий силу и технику атлетов.

Для всех участников и зрителей организаторы проведут бесплатные мастер-классы от профессиональных спортсменов и почетных гостей. Участники смогут задать вопросы и получить советы от опытных атлетов.

«От всей души желаем спортсменам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и ярких побед! Пусть каждый день приносит радость движения и веру в свои безграничные возможности! Пусть сила будет с вами!» - добавили в Школе адаптивного спорта.

Вход на мероприятие свободный. «Приходите поболеть за наших героев и зарядиться атмосферой большого спорта», - призвали организаторы.

Предварительная регистрация обязательна и для спортсменов, и для зрителей, и для волонтеров. Для участия в турнире или записи на мастер-класс необходимо заполнить регистрационную форму, ссылка на которую указана в сообществе Школы адаптивного спорта в сети «ВКонтакте».

Мероприятие проводится при поддержке Росмолодёжи, правительства Псковской области, министерства спорта Псковской области, Федерации ПОДА Псковской области, Школы адаптивного спорта, Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, Федерации армрестлинга Псковской области, Федерации нард Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026