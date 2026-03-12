Псковичи с ограниченными возможностями сразятся в силовых видах спорта на турнире

Открытый турнир по силовым видам спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) пройдет в Пскове с 14 по 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Школе адаптивного спорта Пскова.

Мероприятие состоится на площадке школы единоборств по адресу: улица Ротная, 34.

В программе турнира предусмотрены следующие дисциплины:

пара-армрестлинг, где участники будут соревноваться в схватках на руках;

пара-пауэрлифтинг (жим лежа), демонстрирующий силу и технику атлетов.

Для всех участников и зрителей организаторы проведут бесплатные мастер-классы от профессиональных спортсменов и почетных гостей. Участники смогут задать вопросы и получить советы от опытных атлетов.

«От всей души желаем спортсменам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и ярких побед! Пусть каждый день приносит радость движения и веру в свои безграничные возможности! Пусть сила будет с вами!» - добавили в Школе адаптивного спорта.

Вход на мероприятие свободный. «Приходите поболеть за наших героев и зарядиться атмосферой большого спорта», - призвали организаторы.

Предварительная регистрация обязательна и для спортсменов, и для зрителей, и для волонтеров. Для участия в турнире или записи на мастер-класс необходимо заполнить регистрационную форму, ссылка на которую указана в сообществе Школы адаптивного спорта в сети «ВКонтакте».

Мероприятие проводится при поддержке Росмолодёжи, правительства Псковской области, министерства спорта Псковской области, Федерации ПОДА Псковской области, Школы адаптивного спорта, Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, Федерации армрестлинга Псковской области, Федерации нард Псковской области.