Ветераны СВО из Псковской области примут участие в «Марафоне мужества» в Петербурге

Комплексное физкультурное мероприятие «Мультиспортивный фестиваль "Марафон мужества на берегах Невы"» среди участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий Северо-Западного федерального округа пройдет с 13 по 16 марта в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на фестиваль приедут 16 участников из Псковской области.

К участию в составе сборных команд субъектов СЗФО приглашаются ветераны СВО, имеющие удостоверение ветерана боевых действий или документы, подтверждающие участие в СВО, а также справку об инвалидности или ранении, полученном в ходе боевых действий.

Фестиваль проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и филиала фонда «Защитники Отечества». Его главная цель — вовлечение ветеранов с инвалидностью в адаптивный спорт, их социальная интеграция и патриотическое воспитание молодежи.

Программа фестиваля включает соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) сразу по семи видам спорта:

Армрестлинг (раздельно для участников, выступающих сидя на колясках, стоя, и в «открытом» классе);

Гребля на эргометрах (гребля-индор) (дистанции 500 метров и эстафета);

Стрельба из лука (классический лук, 10 метров по мишени диаметром 40 сантиметров);

Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров);

Волейбол сидя (командные соревнования);

Керлинг (игры на ледовой площадке, команда из 3-5 человек);

Плавание (50 и 100 метров вольным стилем).

Весь необходимый инвентарь для стрельбы (луки и винтовки) предоставляется организаторами.

Соревнования пройдут на нескольких площадках Санкт-Петербурга, включая Центр адаптивной физической культуры и спорта по адресу: улица Яхтенная, дом 39, строение 1, и спортивный комплекс «Ледовый каток с искусственным льдом» по адресу: Ириновский проспект, дом 40. Торжественная церемония открытия состоится в историческом парке «Россия – моя история» по адресу: улица Бассейная, дом 32, строение 1.

Победителей и призеров ждут медали, грамоты и кубки, а в общекомандном зачете сильнейшая сборная СЗФО получит переходящий кубок фестиваля.

Организатором мероприятия выступает СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» при содействии региональных федераций спорта инвалидов и Федерации армрестлинга.

Для получения дополнительной информации о формировании сборной Псковской области и подаче заявок ветеранам боевых действий рекомендуется обращаться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».