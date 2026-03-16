Великолукские кикбоксёры завоевали медали в Череповце и отобрались на первенство России

С 13 по 15 марта в городе Череповец состоялось первенство Северо‑Западного Федерального округа России по кикбоксингу в разделе лайт‑контакт. Соревнования собрали около 300 сильнейших спортсменов региона. Из Псковской области шесть спортсменов заняли призовые места, сообщили в группе клуба единоборств Псковской области «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Клуб единоборств «Отечество» Псковской области

Хорошую подготовку показали воспитанники Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс», спортивный клуб единоборств «Витязь» и клуб смешанных единоборств «Отечество».

Результаты спортсменов:

1-е место: Даниил Речкин. Провёл пять поединков, все завершил досрочно.

1-е место: Илья Семёнов. Провёл четыре поединка, три завершил досрочно.

1-е место: Денис Березин. Провёл четыре поединка.

2-е место: Илья Костюков. Провёл четыре поединка, в финале встретился с товарищем по команде.

1-е место: Елизавета Шуднева.

1-е место: Александра Петраковцева.

Все спортсмены отобрались на первенство России.

Тренер команды — Сергей Москалёв.