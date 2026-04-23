«Дневной дозор»: Чего не хватает спортивной инфраструктуре Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли поддерживать массовый спорт и открывать больше спортивных площадок в Пскове?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Еще во времена Советского Союза массовый спорт в нашей стране являлся частью государственной политики и играл ключевую роль в физическом, нравственном и трудовом воспитании населения. Система массового спорта включала комплекс ГТО, спортивные общества, массовые мероприятия и инфраструктуру для занятий физкультурой. Тогда физическая активность была частью повседневной жизни миллионов граждан. Практически в каждом дворе устанавливались турники и брусья, которые достались по наследству и новым поколениям. Однако сегодня вид их уже малопривлекателен, а состояние иногда близко к аварийному.

Ритм жизни населения сильно изменился. Большая часть передвижения осуществляется на транспорте, а с технологическим прогрессом изменилась и структура досуга, физическая активность населения заметно снизилась. Забитые «под завязку» спортивные площадки на сегодняшний день – большая редкость. Власти нашей страны активно реализуют меры по повышению физической активности населения, дабы улучшить здоровье граждан, снизить уровень заболеваемости и повысить качество жизни россиян. А что лучше всего может вовлечь население в систематическое занятие физической культурой, если не массовый спорт?

В последние годы власти уделяют развитию массового спорта все большее внимания: вводятся государственные программы и федеральные проекты, увеличивается финансирование и развивается современная спортивная инфраструктура. А появляются ли в современном Пскове новые спортивные площадки взамен старых «совдеповских»? Достаточно ли в нашем городе воркаут-площадок, футбольных и баскетбольных полей, беговых зон и мест для организации семейного спортивного досуга? Как развивается спортивная инфраструктура в нашем городе, узнаем в программе «Дневной дозор».

Руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор предприятия «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин убежден, что спортивных площадок и ФОКОТов в нашем городе в избытке. По его словам, Пскову катастрофически не хватает крупных спортивных залов закрытого типа для занятия различными видами спорта, и бассейна с «длинной водой».

Те спортивные клубы, что есть в городе, уже «задыхаются» от количества посетителей, поэтому у руководителя спортклуба по настольному теннису появилась идея об открытии собственного крытого спорткомплекса. Единственное, что его останавливает, – отсутствие подходящего места для строительства.

«Я везде говорю – хватит строить уличные открытые ФОКОТы. Их уже достаточно. Мы живем на Северо-Западе. Посмотрите на улицу: солнце светит, а на улице-то холодно. У нас короткое лето. Все говорят, что меняется климат, что Россия – одна из стран, которые более пострадали от глобального потепления, но на самом деле мало что изменилось в нашей обычной жизни. Открытые площадки востребованы только в тот момент, когда тепло и люди могут собраться поиграть в какую-то игру или просто побегать. В остальное время она либо пустует, либо служит местом для выгула питомцев. Никто ею не пользуется, и никто не хочет тратить деньги на поддержание территории в нормальном состоянии. Одну зиму пережили, этот пресловутый переход через ноль: раз заморозки, два раза заморозки, снова растаяло – и площадка портится, грунт поднимается, покрытие выходит из строя, и в итоге пользоваться становится сложно. У нас открытых площадок более чем достаточно. Больше строить не нужно. У нас не хватает закрытых спортивных залов. Минимум два нужно строить – на Запсковье и Завеличье, там, где больше людей. "Олимп" задыхается и не может обеспечить всех. А там, где появляется все больше и больше жилых комплексов, хотелось бы какой-то закрытый комплекс. С бассейном та же проблема: у нас в городе их всего три, этого мало. А у нас очень хороший уровень спортсменов-пловцов. Это направление нужно, конечно, поддерживать. Я подумываю сам начать строить комплекс, но ищу место. Я хочу построить закрытый зал, но не только для настольного тенниса, а многофункциональный. Он будет меньше "Олимпа", но приличные спортивные закрытые залы должны быть от 1500 до 2000 метров. Это средний уровень зала, где можно проводить соревнования и тренировки для нескольких видов спорта: волейбол, баскетбол, гимнастика, борьба и настольный теннис. Ну и небольшой фитнес-зал. Но мне для этого нужно найти землю. Где-то в центре города или где многолюдно».

Не в количестве площадок видит проблему и депутат областного Собрания, псковский триатлет Владимир Кузь. По его мнению, для многих спорт ассоциируются с тяжелой физической нагрузкой, и некоторые спортивные площадки только подкрепляют своим внешним видом такое представление. Он перечислил те способы, благодаря которым можно и физическую активность граждан увеличить, и любовь к массовому спорту привить.

«У нас много строят стадионов и воркаут-площадок, но они зачастую выглядят пугающе для новичка. Гораздо эффективнее работают "спортивные гостиные" в парках и дворах, площадки с тренажерами, адаптированные для людей 50+, зоны с навесами от дождя, где мамы с колясками могут сделать легкую разминку. Важно, чтобы спорт перестал быть "подвигом" и стал естественной частью прогулки. Необходимо также развить институт разных инструкторов и локальных сообществ. Самый мощный мотиватор – это не приказ сверху, а пример соседа или коллеги. В Пскове, где городской уклад достаточно камерный, отлично работают бесплатные утренние зарядки во дворах от активных жильцов. Например, клубы скандинавской ходьбы в саду или на набережной Великой, организованные не чиновниками, а именно активистами. Задачи муниципалитета здесь – не строить эти кружки, а давать гранты, рекламировать в соцсетях администрации или предоставлять какой-нибудь инвентарь напрокат. Работает массовый, не соревновательный, именно событийный спорт: семейные эстафеты, где родители бегут вместе с детьми, ночные велозаезды по историческим местам города, семейные фестивали ГТО. Когда человек приходит поддержать ребенка и неожиданно для себя пробегает "стометровку" и получает значок – это и есть та самая точка входа, которая превращает "надо" в "хочу"».

По наблюдениям директора футбольного клуба «Псков», экс-председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Ивана Штылина, как в центральной части города, так и в его спальных районах за последние годы число физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа значительно выросло. Однако, по его мнению, мало просто открыть двери спортивной площадки, нужно вдохнуть в нее спортивный дух путем организации разного рода спортивного досуга, чтобы активность стала интересной не только для детей и подростков, но и более старшего поколения.

«За последнее время в области и Пскове замечен очень неплохой рост по плоскостным сооружениям – ФОКОТам, и площадок для занятий в летнее время на сегодня хватает. Другое дело – организация работы на них. У нас неплохие показатели по занятости школьников, молодежи, но взрослое население у нас задействовано не в полной мере. Эти площадки можно рассмотреть как места осуществления досуга взрослого населения по месту жительства. Уже есть подобные практики, когда такие площадки востребованы, потому что там занимаются инструкторы. Это становится более интересной формой, когда не просто открывают дверь для спортивной площадки, а еще и организовывают тренировки и соревнования. Такие мероприятия способны охватить и молодежь, и взрослое поколение, и более качественно организовывать физкультурно-оздоровительную работу».

Руководитель федерации бокса Псковской области, мастер спорта России Артур Акавов не видит никаких препятствий для псковичей, которым хочется вести спортивный образ жизни. По его оценке, в городе хватает площадок, где можно позаниматься на турниках и организовать себе спортивный досуг иного рода. Он тоже наблюдает нехватку крытых спортивных пространств в Пскове. По его мнению, проблема - в отсутствии средств в региональном бюджете.

«Таких площадок в городе более чем достаточно. Другое дело – у нас в регионе недостаточно крытых зданий для занятий спортом. Но это такие вещи, что одним решением они не появятся – это достаточно массивные и крупные здания, которые надо построить. Здесь нужны огромные вложения, которых в регионе нет, и по федеральным программам это будет строиться в дальнейшем. Есть планы, есть наработки, которые будут появляться. Я в Пскове с 2002 года, и здесь видны изменения в лучшую сторону. Да, хотелось бы улучшить какие-то определенные направления, но в целом спортом есть, где заниматься. Человек, который ищет возможности, их в городе найдет».

Тренер, комментатор и председатель федерации гонок с препятствиями Псковской области Александр Кузьмин убежден, что наш город от недостатка спортивных площадок и мест проведения спортивного досуга не страдает. По мнению «бегущего комментатора», есть одна тренировочная площадка, которая, на его взгляд, городу пригодилась бы, но и ее недостаток, вполне вероятно, вскоре может быть восполнен.

«Что касается технических видов спорта – бега, спортивного ориентирования, – у нас, помимо центральных стадионов, есть другие, маленькие, которые открываются в городе. Это прекрасная набережная, парки, где без проблем можно заниматься физической культурой, воркаут-площадки, где можно остановиться, поделать силовую тренировку и дальше отправиться на пробежку. К моим детям лично приезжает тренер домой, и при этом спортивная площадка у нас прямо под рукой, рядом с домом. Нет никаких проблем. Во многих районах есть такие площадки в непосредственной близости, где даже ребенок может подготовиться к любому виду соревнований с минимальной экипировкой. Что касается футбола, у нас есть запасные поля на стадионе "Машиностроитель", "Электроне" и других площадках города. И ни разу не было момента, чтобы моему ребенку негде было играть в футбол. Сейчас хватает многого, но хотелось бы построить площадку для нового вида спорта, который набирает в нашей стране популярность. Нет специализированной площадки для гонок с препятствиями. Это моя цель на ближайшие годы, чтобы в нашем городе она появилась».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев выделяет для себя два основных аспекта, почему же псковичи не охотно посещают спортивные площадки и в целом ведут малоактивный образ жизни. По его мнению, дело отнюдь не в количестве ФОКОТов или воркаут-площадок, а в их расположении и наличии тех самых энтузиастов, которые своим собственным примером стимулировали бы горожан приобщаться к занятию спортом.

«Спортивных площадок много не бывает, и чем ближе они к людям, тем, конечно, лучше. Пускай они даже будут небольшого размера или не очень по последнему слову техники экипированные – близость все равно будет решать, месторасположение. Это первое. Второе и определяющее, – не так важны площадки, как энтузиасты. Нужно, чтобы людей кто-то мотивировал и "инфицировал" этим "жуком" спорта, фитнеса, здоровья, и тогда все будет работать. Человеку гораздо удобнее признать, что ему не хватает какого-то ресурса, например, качественной площадки, чем признать, что ему не хватает силы и целеустремленности, чтобы изменить себя и свою жизнь. Люди-энтузиасты, которые были бы рядом, этот вопрос решили бы».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров отметил, что массовый спорт активно развивается в городе, и площадок для него достаточно. Однако он замечает, что необходимость и востребованность в развитии новых территорий у людей имеется.

«За последние годы у нас в городе появилось несколько новых дополнительных открытых спортивных локаций, где все желающие могут заниматься спортом – это и обновленный стадион "Машиностроитель", который максимально используют горожане для занятий спортом, и "умная" площадка на улице Никольской, куда жители ближайших домов и микрорайонов приходят позаниматься. Конечно, нам всем хочется больше площадок, и тенденция на увеличение спортобъектов идет. Есть планы по появлению новых спортивных площадок, таких как воркаут-площадки и баскетбольные площадки. В планах - реализация проектов модульных спортивных площадок. Данная работа ведется, география установки и строительства объектов прорабатывается. Мы тщательно следим за обращениями граждан и сами видим карту города, где у нас меньше спортивных объектов, и в каких микрорайонах надо рассмотреть вопрос строительства новых площадок. Хотя бы небольшого спортивного кластера, который все желающие смогут использовать. Очень приятно, что жители города Пскова пользуются этими спортивными объектами. Приятно, что на спортивных мероприятиях очень много желающих, мы видим потребность горожан в проведении фестивалей спорта и мероприятий, в которых каждый желающий может поучаствовать и проявить себя. Делаем больше мероприятий для семейного досуга, получаем хороший отклик, поэтому в дальнейшем планируем развивать это направление. Нам помогают в этой работе не только Минспорт, федерации, но и простые жители. У нас есть спортивное объединение, очень хороший пример: «5 верст». Они каждые выходные устраивают забег по набережной. Очень много желающих, приятный досуг с безопасным маршрутом. Побегать также можно в спецзонах для пробежек: стадионы – "Машиностроитель", "Локомотив", спортивная площадка на Никольской. Конечно, мы в первую очередь рекомендуем для занятий спортом именно оборудованные спортплощадки. Все-таки, если бегать по городу, нужно понимать, что безопасность - превыше всего. Надеюсь, что в ближайшее время таких спортивных объектов, на которых можно будет побегать, попрыгать, позаниматься на тренажерах, станет еще больше. Мы над этим работаем. Конечно, спортплощадки - не только для спортсменов, но чтобы они были доступны и для широких масс, для всех желающих жителей города Пскова».

В сегодняшней программе наши эксперты рассуждали о том, хватает ли городу спортивных площадок, на которых можно было бы заниматься физкультурой, поиграть в волейбол или баскетбол. Одни комментаторы убеждены, что спортивных площадок много не бывает, и увеличение их числа поможет увеличить и заинтересованность псковичей в занятии физической культурой. Некоторые собеседники, наоборот, не видят смысла в бесчисленных ФОКОТах и спортплощадках, так как и интерес многих псковичей к ним отсутствует. Кто-то видит причины незаинтересованности горожан в занятиях физической культурой в плохом состоянии спортивных локаций и воркаут-площадок, а кто-то придерживается мнения о том, что при желании заниматься своим физическим развитием состояние турников роли не играет. Так или иначе, из сегодняшней программы можно сделать вывод о том, что важно не количество спортивных площадок во дворах, а заинтересованность людей в них. Для того, чтобы на них действительно царила спортивная атмосфера, люди выходили на зарядку по утрам, а днем занимались на брусьях, а не собирались маргинальные группы для распития спиртного, - нужно прививать псковичам интерес к спорту, в первую очередь к массовому.

Александра Братчикова