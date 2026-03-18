Спорт начинается здесь

17 марта Псковская область вновь стала центром притяжения звезд и легенд российского спорта. Причем, приехали именитые спортсмены не на соревнования, а чтобы обсудить проблемные вопросы, касающиеся развития массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. По инициативе губернатора региона в правительстве состоялось заседание круглого стола на тему «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?».

О том, почему важно поддерживать массовый спорт, как партийные программы помогают воспитывать чемпионов и какие новые виды спорта помогут его развитию, узнала Псковская Лента Новостей.

Поддержка чемпионов

Круглый стол в подобном формате в Псковской области прошел впервые. Почётными гостями мероприятия стали Герой России, сенатор, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, заместитель директора по спорту высших достижений Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный мастер спорта РФ по плаванию Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта СССР по велоспорту, трехкратный победитель Олимпийских игр, лучший велогонщик России ХХ века Вячеслав Екимов. Помимо легенд спорта, в нем участвовали представители региональной власти, руководители спортивных объединений, в том числе и председатель недавно созданной в области федерации хоккея на траве - Антон Мороз, который поддержал идею проведения круглого стола и активно участвовал в его организации.

В режиме ВКС в обсуждении актуальных вопросов приняли участие депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина и депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. А модераторами беседы выступили лучший футболист Советского Союза 1972 года, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, призер Олимпийских игр, тренер Евгений Ловчев и заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

Звезды спорта отметили, что в наше время стало модным вести здоровый образ жизни. Во многом этому способствует государственная политика, которую активно поддерживают регионы. «Мы собрались, чтобы погрузиться в спортивную жизнь Псковской области», - пояснил Евгений Ловчев. И передал слово инициатору встречи - главе региона Михаилу Ведерникову.

Губернатор поблагодарил именитых гостей, выдающихся спортсменов, чемпионов, сенаторов, депутатов Государственной Думы «за готовность содействовать решению важного вопроса». «У нас ситуация не уникальная. Она хорошо знакома всем, особенно нашим сенаторам, депутатам. Мы как многие небогатые субъекты вынуждены смещать приоритеты финансирования на жизненно важные сферы. И в этой части спорт, конечно, незаслуженно долгие годы недополучал необходимого финансирования. Трудности с финансированием есть даже у наших ключевых направлений: легкой атлетики, гребли, стрельбы из лука, велоспорта, единоборств. Что касается массового спорта, наиболее требовательного к инфраструктуре, последние 10 лет ситуация была особо тяжёлой», - сказал он.

Поэтому, по его словам, регион использует все возможности для привлечения бюджетных и внебюджетных средств. «Благодаря президентским нацпроектам за 5 лет построили 13 ФОКОТов, 26 площадок ГТО. За счёт привлечённых внебюджетных средств поставили почти 200 воркаут-площадок на территории области. По программе «Газпром - детям» были построены 28 пришкольных стадионов. Мы открыли новый центр единоборств в Пскове, три скейт-парка, и в текущем году начнётся строительство зала единоборств в Острове», - рассказал Михаил Ведерников.

Также в регионе есть проекты по развитию детского спорта, программы поощрения тренеров за достижения спортсменов на соревнованиях и адресная помощь в покупке необходимого профессионального спортивного инвентаря. «Многое вместе с вами сделали, но понятно, что предстоит работы ещё больше. Например, по расчётам мы можем, как минимум, в два раза поднять охват спортивной подготовки, но финансирование этого направления по всему региону составляет всего 7% от федерального стандарта», - сказал он.

Глава региона отметил, что, говоря о развития массового спорта как инструмента для перехода к спорту высоких достижений, «тему финансовых ограничений обойти сложно». «Нам нужна была помощь и поддержка от наших федеральных коллег. Предлагаю введение дополнительных мер господдержки на выравнивание возможностей для спортсменов из регионов с наименьшим бюджетной обеспеченностью. 10 регионов в стране пользуются специальными программами. Готов со своими коллегами по результатам нашего круглого стола сформулировать эти предложения», - сказал он.

Престиж профессии

Прежде, чем перейти к первому блоку вопросов - о проектах и программах, направленных на развитие детско-юношеского спорта, Евгений Ловчев заметил, что большинство чемпионов и известных российских спортсменов - это «ребята не из Москвы». «Я заметил, что все они из регионов... И я понял, что здесь не только Россия начинается, но спорт начинается!» - сказал знаменитый тренер.

Своим видением того, как в сфере массового спорта растить будущих чемпионов, поделился легендарный борец Александр Карелин.

«В Псковской области, в сердце русского православия, невозможно не говорить о том, что духовность неотделима от тех задач, которые сегодня обсуждали», - сказал он.

По его словам, воспитание не предполагает только обучение. «Без сильного государства за спиной, без возможности гордиться своим субъектом, невозможны достижения. Сила традиций - в их повторении», - сказал он.

А главная роль в подготовке чемпионов, по его мнению, принадлежит тренеру. «В нашем случае детский тренер. Позволю себе нескромный пример федерального проекта политической партии «Единая Россия», который называется «Выбор сильных». Что мы сделали? Партия объединила свои возможности с возможностями федераций: дзюдо, самбо и спортивной борьбы. Не для того, чтобы конкурировать в изощренности методик, а чтобы воспитывать сильных граждан Российской Федерации. Чтобы русские подданные имели возможность быть сильными и уверенными в своих кондициях <...> Но все это невозможно и недостижимо без тренера. Того, кто придет, «заколдует» и поведет за собой тех, кто завтра будет сильным», - отметил Александр Карелин.

По его словам, иногда он слышит в свой адрес «укоризненные вопросы». «”Для вас что главное в комплексе ГТО? К труду или к обороне?” - спросила меня одна учительница.

Я честно ответил: ”Для меня главное ”Готов!”. Это ключевое слово”, - подчеркнул Александр Карелин. - Я убежден, что все наши возможности применимы для того, чтобы мы смогли не отвлекать детей от кибернетических устройств, а давать возможность совмещать и то, и другое. Без компьютера трудно представить себе современного человека. Он должен уметь совмещать. Но напомню, что только занятия физкультурой, спортивность даёт возможность без возникновения сколиоза просидеть перед компьютером продолжительное время. И это то, что являет миру наша «отрасль» - «отрасль» сильных людей!»

А о том, как привлечь молодежь в спорт, рассказала куратор партийного проекта «Единой России» - «Детский спорт» Ирина Роднина. «Наш проект начинался просто с каких-то мероприятий. Потом мы поняли, что не хватает нормативно-законодательной базы, и появилось такое понятие в законе о спорте, как школьный спорт, школьный спортивный клуб.

Мы создали федерацию школьного спорта. Потому что оказалось сложно работать между двумя министерствами: межведомственные проблемы очень часто тормозят развитие», - рассказала она.

По ее словам, благодаря партийным программам идет строительство спортивных объектов, реконструкция спортзалов сельских школ. «На сегодняшний день те программы, которые партия стала реализовывать, многие регионы подхватили и исполняют их уже в своём варианте. В этих регионах появились свои бюджеты на строительство, реконструкцию спортивных объектов, на то, чтобы проводить детские массовые соревнования», - отметила она.

Ирина Роднина обратила внимание на спорт как важное направление развития личности. «Это одна из самых древних дисциплин, которая входила в систему воспитания. Ещё в Древней Греции в систему воспитания обязательно входили науки, искусство и спорт. Считалось, что человек с хилым телом, с плохим музыкальным слухом и необразованный не сможет добиться результатов ни в своей жизни, ни в обществе», - подчеркнула она.

При этом депутат обратила внимание и на проблемы, в частности необходимость повышения престижа профессии детского тренера. «В советское время у нас была четко выстроенная система спорта и физического развития, как массового, так и профессиональной подготовки спортсменов. От хорошего не надо отказываться. Но нужно смотреть вперед. Прошло 30 лет. Что мы все время оглядываемся? Это останавливает наше продвижение в спорте», - заметила Ирина Роднина.

Спортивная жизнь региона

О спортивной жизни Псковской области рассказала врио министра спорта Галина Овсова. По ее словам, порядка 51% жителей региона являются участникам спортивной жизни. 93 федерации объединяют 273 тысячи людей по видам спорта. В области работает 23 спортивных школы, из них четыре - со статусом школы спортивного резерва. Наибольшее количество занимающихся по таким дисциплинам, как велоспорт, плавание, легкая атлетика, стрельба из лука.

Что касается последней дисциплины, по словам президента Псковской областной общественной организации «Федерация стрельбы из лука», заслуженного тренера России Виталия Андреева, знаковым событием для ее развития стало открытие в Великих Луках спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец». «Он был построен специально для стрельбы из лука. И на сегодня - это единственный в России и Европе объект такого размера. Спортивный комплекс носит многофункциональный характер. Он уникален тем, что там могут проводиться соревнования, в которых единовременно могут участвовать до 300 человек», - сообщил он.

В рамках круглого стола также была поднята тема адаптивного спорта. «Есть поручение нашего президента, по которому мы должны дать ветеранам СВО широкие возможности для реализации их спортивных амбиций. В регионе, в связи с отсутствием специализированных спортивных сооружений, они все занимаются на неприспособленных объектах. Мы провели большую работу с Минспорта. В этой части договорились, что в Псковской области появится Центр адаптивной физической культуры и спорта», - сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Заместитель директора по спорту высших достижений Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный мастер спорта России по плаванию Андрей Арбузов рассказал о проекте, который объединяет разные виды спорта и является инструментом социализации для ветеранов СВО, получивших ранения, - Кубке защитников Отечества.

«В прошлом году мы провели шесть этапов и финал этого кубка. Участвовало более 700 человек. 27 регионов открыли секции плавания бесплатно, чтобы ветераны могли заниматься. То же самое и с Псковом. Псков выступил инициатором проведения одного из кубков, большое спасибо за такую поддержку», - сказал он.

Инструмент массовости

Не обошли вниманием именитые спортсмены и новый вид спорта, который только начинает развиваться на территории Псковской области, - хоккей на траве. «Это сильнейший вид спорта. Вся Европа играет в хоккей на траве. И хочу предоставить слово моему другу, человеку который развивает этот вид спорта в России и в Псковской области», - представил Евгений Ловчев руководителя региональной федерации хоккея на траве Антона Мороза.

«Для меня большая честь находиться сегодня в этом зале с огромным количеством замечательных спортсменов. Большая заслуга региона, что сегодня здесь такое количество людей, заинтересованных в развитии всех видов спорта. Все собрались на одной площадке и говорят о том, чем спорт полезен и почему нужен, почему необходимо в спорт вкладывать не только финансовые ресурсы, но и помогать двигаться каждому виду спорта», - сказал Антон Мороз.

По его словам, необходимо выстроить систему шагов от посещения ребенком спортзала до представления им региона и страны на всероссийском и международном уровне. «Благодаря массовому развитию всех видов спорта, появляются индивидуумы, которые в состоянии обеспечивать высшие достижения. И хоккей на траве может стать для Псковской области именно такой системой, которая поможет наше подрастающее поколение привести от массового спорта к профессиональному», - заметил президент федерации хоккея на траве.

Антон Мороз напомнил, что хоккей на траве - это олимпийский вид спорта. На нынешний момент существует 146 национальных федераций. Россия занимает в рейтинге 23-е место среди мужчин и 20-е место среди женщин. «В прошлом году мы вышли с инициативой создать региональную федерацию Псковской области. Огромное спасибо, что нашу инициативу поддержали. В этом году федерация была создана. Есть первая команда, мы рассчитываем на появление второй команды в ближайшее время. Силами федерации и местного регионального министерства спорта подготовлены тренеры. Теперь будем однозначно двигаться вперёд», - сказал он.

Руководитель федерации хоккея на траве отметил, что одно из преимуществ этого вида спорта - его гибкость. Заниматься можно как на улице, так и в зале. И именно хоккей 5 на 5, которым можно заниматься в помещении - это «инструмент массовости». «Для нас актуален приход в наш вид спорта детей до 12-13 лет. Мы с удовольствием принимаем ребят, которые имеют опыт физических нагрузок и приходят из других видов спорта. Они имеют достаточно серьёзный потенциал роста. Хоккей на траве 5 на 5 - это динамичная, зрелищная игра с минимальными требованиями к инфраструктуре, что упрощает её внедрение на территории любого субъекта Российской Федерации. Здесь не нужно строить сразу сложные объекты, можно использовать площадки школьных залов. Федерация готова сделать этот формат приоритетным для старта в регионе», - сказал он.

По его словам, школа - это важнейший этап развития любого вида спорта. «Занятия будут проходить системно в рамках учебного процесса. Естественно, мы готовы полностью сопровождать процесс обучения методически и обучать новых тренеров. Мы понимаем сложности, как тяжело прививается каждый новый вид спорта, как тяжело развивать федерацию в отдельно взятом субъекте. Инфраструктуры пока недостаточно, пока не хватает квалифицированных кадров. Но это не препятствие, это точки приложения усилий. Мы готовы обеспечивать школы формой и инвентарём - предоставить борта для проведения занятий в залах», - рассказал он.

Если говорить о стратегии развития от массовости к результату, то, по словам Антона Мороза, модель проста и логична: сначала массовое обучение через школы, потом формирование муниципальных команд, региональные турниры и затем - выход на всероссийский уровень.

Также в планах развитие классического формата этого вида спорта - хоккей на траве 11 на 11. «Он требует наличия поля. Мы уже в ряде регионов провели работу и договорились с министерством спорта о возможности появления новых баз для развития хоккея на траве - вида спорта, которым занимаются наши партнёры по международному сотрудничеству, азиатские и арабские страны. Думаю, что рано или поздно такое же поле появится на территории области. То есть массовость становится фундаментом для высших достижений. Развитие спортивных проектов области - это вклад в здоровье детей, поддержку семьи, формирование спортивного, в первую очередь, детского резерва», - заключил он.

Итоги круглого стола подвел глава региона Михаил Ведерников. «Все вопросы обсудить невозможно. Но важно, что мы собрались, честно поговорили», - сказал он. А также отметил, что работа по совершенствованию системы спортивной подготовки и развитию массового спорта продолжится на всех уровнях.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой