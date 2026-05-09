В Пскове впервые проходит этап Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Героев»

В Псковской области впервые принимают один из этапов Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Героев» на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в мессенджере Max.

Александр Козловский вместе с сенатором Алексеем Наумцом поприветствовал участников состязаний — ветеранов СВО и боевых действий. Он отметил, что в Пскове проходит третий этап соревнований. «Первый состоялся в Сириусе (Сочи), второй — в Истре Московской области. Нынешний этап объединил участников из нашего региона, Ленинградской, Самарской, Рязанской и Ярославской областей, Севастополя, Республики Марий Эл и других субъектов нашей страны. Всего — 12 регионов».

«Особенно символично, что именно в День Великой Победы мы приветствуем и чествуем участников «Кубка Героев» — тех, кто уже в наше время с честью и достоинством встал на защиту России», — подчеркнул депутат. Участники состязаний проявили мужество и стойкость в боевых условиях, а сегодня показывают силу духа, характер и волю к победе в спорте, отметил он.

«Такие соревнования — это важная часть возвращения к мирной жизни, к новым целям и достижениям», — добавил Александр Козловский и напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неизменно подчёркивает: поддержка участников специальной военной операции и их семей является одной из ключевых задач региональной власти. «По его инициативе в области реализуется комплекс мер по поддержке наших защитников. Эта работа носит системный характер и постоянно расширяется, чтобы каждый, кто вернулся с передовой, чувствовал заботу, уважение и надёжную опору», — сказал Александр Козловский.

«Поддержка участников специальной военной операции для нас — безусловный приоритет на всех уровнях. Мы оказываем адресную и юридическую помощь, поддерживаем семьи наших защитников, расширяем направления помощи. Важным шагом стал проект «Единой России» «Сила Единства», направленный на адаптацию и реабилитацию ветеранов СВО. Он успешно реализуется в Великих Луках, этот опыт представлен на федеральном уровне», — отметил депутат.

Александр Козловский пожелал участникам «Кубка Героев» честной борьбы, достойных результатов и новых побед как в спорте, так и в жизни.