 
Спорт

Студенческий спортивный клуб «Псковские барсы» открыт для всех желающих — тренер

В студенческий спортивный клуб «Псковские барсы» может попасть любой желающий, если студент «хочет и может», чтобы принять участие в региональных и всероссийских соревнованиях в составе клуба, рассказал доцент отделения физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ, тренер по футболу студенческого спортивного клуба «Псковские барсы» Антон Осипенко в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Например, в сборной студенческого спортивного клуба «Псковские барсы» по футболу состоят студенты, которые уже имеют опыт клубной футбольной деятельности, отметил Антон Осипенко: «У нас приходят студенты ПсковГУ, которые уже до этого где-то занимались. Те, кто сейчас входит в сборную ПсковГУ, были в ФК «Псков» или «Стрела», не важно, какой клуб в городе они представляют».

«На основе тех ребят, кто поступает, формируется сборная команда, которая называется «Псковские барсы». Недавно прошел чемпионат университета среди институтов, там больше ставка идет на массовый футбол. Там участвуют те, кто любит футбол, но нет подвижек, чтобы вырасти в дальнейшем в профессионального футболиста. Есть сборная, которая участвует в областных и всероссийских соревнованиях. Двери открыты для всех, преград мы не ставим, если человек хочет, может — пожалуйста», — комментирует Антон Осипенко. 

