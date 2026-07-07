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Дмитрий Белюков рассказал, какие спортивные инициативы предлагают великолучане в Народную программу

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Жители Великих Лук активно вносят предложения в Народную программу партии «Единая Россия». При этом спорт в инициативах великолучан занимает одно из ведущих мест, заявил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда встречаешься во дворах, в коллективах, общаешься с горожанами – очень много наказов по формированию комфортной городской среды, по развитию общественных пространств. И очень часто они связаны с тем, чтобы в проекты включать именно спортивную составляющую», – отметил Дмитрий Белюков.

По его словам, великолучане хотят видеть тренажеры, площадки для воркаута, возможности для активного летнего отдыха, не зависящие от погодных условий. Это как раз и подтверждает любовь горожан к спорту, уверен депутат. Еще одним направлением, которое звучит в наказах жителей, особенно молодежи, является создание условий для совмещения работы и здорового образа жизни.

«Мы видим, что молодежь – например, студенты нашего вуза – многие видят себя именно там, где есть возможность трудиться по специальности, а в свободное время заниматься спортом для оздоровления, вести здоровый образ жизни. Приятно бегать по набережной, которая хорошо выглядит. Велодорожки – тоже тема, которая сейчас активно поднимается. Тем более в Великих Луках велоспорт тоже весьма активно развивается и является одним из ведущих видов спорта. То есть запрос есть и с разных сторон, и спорт в этих запросах занимает одно из ведущих мест», – подчеркнул Дмитрий Белюков.

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