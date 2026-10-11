Матчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги прошли в Пскове

М атчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги состоялись в Ледовом дворце Пскова в минувшие выходные. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото: Министерство спорта Псковской области

В субботу, 10 октября, состоялось открытие соревнований в дивизионе «Любитель 40+». Участников поприветствовал заместитель министра спорта Псковской области Виталий Белый.

Он отметил, что хоккей для участников — это не просто игра, а возможность отвлечься от повседневных забот, полностью отдаться любимому спорту и получить яркие эмоции.

В матче субботнего игрового дня псковские «Барсы» встретились с командой «Красный город» из Красногородска. Встреча завершилась со счётом 1:11 в пользу гостей.

В воскресенье, 11 октября, стартовали игры дивизиона «Любитель 50+». В рамках игрового дня встретились «Плесков» и «Родина», «Красный город» и «Дружина», а также «Беркут» и «Звезда».