 
Спорт

Матчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги прошли в Пскове

0

М атчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги состоялись в Ледовом дворце Пскова в минувшие выходные. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области. 

Фото: Министерство спорта Псковской области

В субботу, 10 октября, состоялось открытие соревнований в дивизионе «Любитель 40+». Участников поприветствовал заместитель министра спорта Псковской области Виталий Белый.

Он отметил, что хоккей для участников — это не просто игра, а возможность отвлечься от повседневных забот, полностью отдаться любимому спорту и получить яркие эмоции.

В матче субботнего игрового дня псковские «Барсы» встретились с командой «Красный город» из Красногородска. Встреча завершилась со счётом 1:11 в пользу гостей.

В воскресенье, 11 октября, стартовали игры дивизиона «Любитель 50+». В рамках игрового дня встретились «Плесков» и «Родина», «Красный город» и «Дружина», а также «Беркут» и «Звезда».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026