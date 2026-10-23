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Ольга Тимофеева: Вовлечь в спорт 70% жителей Псковской области – реально

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Целевой показатель по вовлеченности населения Псковской области в физическую культуру и спорт в 70% не является недостижимым. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) озвучила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Цели и задачи псковского спорта ничем не отличаются от целей и задач, которые стоят на уровне Российской Федерации. Существует программа, называется она "Развитие физической культуры и спорта", которая определяет необходимость вовлечения порядка 70% населения Российской Федерации в системное занятие спортом, физической культурой. Этот показатель до 2030 года мы, как один из субъектов Российской Федерации, должны исполнить, это ключевой показатель. На данный момент, по итогам 2025-го года показатель составляет чуть более 50%. (70% - ред.) - это достижимый показатель. Есть некоторые ограничивающие факторы. Вместе с тем мы сейчас видим динамику даже с 2024-го года, что показатель увеличивается. Значит, недостижимого показателя для нас просто нет», – высказала свое мнение Ольга Тимофеева.

Второй показатель, по ее словам, – это участие псковских спортсменов в соревнованиях как российского уровня, так и международного.

«Второй показатель — это конкурентоспособность наших спортсменов. Здесь мы говорим о том, что надо не только заниматься физической культурой и спортом, нужно, чтобы наши чемпионы в копилку России вносили медали как на российском уровне соревнований, так и на международном. Такая задача стоит и перед сборными Псковской области для того, чтобы наши ребята входили в сборную Российской Федерации», – добавила Ольга Тимофеева.
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