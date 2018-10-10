Туризм

Ольга Качнова: Проект «Живые уроки» - очень важный, актуальный и своевременный

Проект «Живые уроки», который реализуется в Псковской области силами турфирмы «Славянский тур», является очень важным, актуальным и своевременным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 10 октября сообщила начальник отдела развития туризма госкомитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

«За последние годы мы видим снижение темпов развития детского туризма. Дети стали меньше выезжать и на экскурсии, и ходить в походы. Это общероссийская тенденция. Это связано с нехорошей зарегулированностью отрасли и, в первую очередь, с перевозками. Зачастую учителя не берут на себя такую ответственность, не могут подготовить большой объем документов для ГИБДД», - сказала она.

«Организация таких через туроператора - гарант безопасности детей. Туроператор всегда осведомлен о всех нормативах документах. Это организация, которая профессионально занимается туризмом и отвечает за безопасность детей»,- отметила Ольга Качнова.

Представитель управления культуры подчеркнула, что «Славянский тур» работает на туристическом рынке уже 25 лет. «Мы знаем, что они предоставляют качественные услуги для туристов. За много лет к нам не поступило ни одной жалобы на эту фирму, при том что жалобы от туристов получаем почти каждый месяц», - сказала она.

Также Ольга Качнова обратила внимание на то, что зачастую экскурсоводы не диверсифицируют материал для детей и взрослых, в результате чего юным туристам становится скучно уже через 15 минут. Сотрудники «Славянского тура» индивидуально подгонят ко всем группам и могут на протяжении долгого времени удерживать внимание детей,предоставляя качественный и интересный материал.

«Это уникальный турпродукт не только для Псковской области, но и для всей России. Мы хотим,чтобы этот проект имел дальнейшее развитие. Мы могли бы привлекать и иностранные школьные группы», - отметила она.

Среди проблем,которые сдерживают развитие проекта на территории региона, Ольга Качнова назвала недостаточное финансирование. «Дети из более благополучных семей имеют больше возможностей для участия в таких программах. Мы считаем, что нужно поработать этот вопрос и найти средства из бюджета, чтобы частично компенсировать транспортное обслуживание и обеспечить равные условия для приобщения детей к истории, культуре и ценностям нашего края», - заключила чиновник.