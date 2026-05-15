Псковичам рассказали о происхождении «пшеничных полей» вокруг Талабских островов

На Псковском озере можно увидеть «пшеничные поля». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре «Талабы», на самом деле это заросли тростника и камыша.
Фото: Антон Соколов
Осенью тростник высыхает, становится ломким и приобретает тёплый жёлтый оттенок. Густые заросли издали действительно напоминают бескрайние поля спелой пшеницы - особенно когда колышутся на ветру у берегов островов.
Зимой золотистая кайма сухостоя не исчезает: она виднеется из‑под снега вдоль северных берегов острова Залита и Белова, а также опоясывают Талабенец.
Поздней весной и летом картина меняется: тростниковые «полянки» зеленеют, превращаясь в отдельные «островки» растительности - словно отколотые кусочки островов, плавающие на глади Псковского озера.