Псковичам рассказали о происхождении «пшеничных полей» вокруг Талабских островов

На Псковском озере можно увидеть «пшеничные поля». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре «Талабы», на самом деле это заросли тростника и камыша.

Фото: Антон Соколов

«Вы замечали, что в наших постах мы иногда упоминаем загадочные "пшеничные" поля посреди воды? Нет, на Талабских островах не выращивают пшеницу прямо в озере. То, что издалека напоминает золотистые колосья, - на самом деле заросли тростника и камыша», - рассказали в информационном центре.

Осенью тростник высыхает, становится ломким и приобретает тёплый жёлтый оттенок. Густые заросли издали действительно напоминают бескрайние поля спелой пшеницы - особенно когда колышутся на ветру у берегов островов.

Зимой золотистая кайма сухостоя не исчезает: она виднеется из‑под снега вдоль северных берегов острова Залита и Белова, а также опоясывают Талабенец.

Поздней весной и летом картина меняется: тростниковые «полянки» зеленеют, превращаясь в отдельные «островки» растительности - словно отколотые кусочки островов, плавающие на глади Псковского озера.