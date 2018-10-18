Туризм

На чемоданах. Грузия

Проект ЦДИ «На чемоданах» - о тонкостях поездок по разным городам и странам. Как самостоятельно сформировать идеальное путешествие, что посмотреть, где менять валюту - опытные в этих вопросах псковичи дают советы читателям.

Сегодня - свежие впечатления из Грузии от нашего корреспондента Елены Никитиной.

Кто никогда не бывал в Грузии, тот не знает, что такое настоящее гостеприимство - в этом уверены грузины. Как говорила хозяйка наших апартаментов (с неповторимым акцентом, который, как мы думали, существует лишь в анекдотах): «Позвонит мне моя подруга в два часа ночи, скажет: "Медико, хочу прийти к тебе в гости!", и я отвечу ей - приходи! Кукушечки мои, а по-другому мы не можем! У нас даже если человек умирает - все равно к нему в гости ходят! Спрашивают - ну как твое здоровье? Не дадут умереть спокойно человеку!»

О городах

Мы прожили в Грузии в общей сложности 6 дней - три в Тбилиси и три в Батуми. Города - абсолютно разные.

Если сравнить их с женщиной, то Тбилиси - это очаровательная дама, не стесняющаяся своего возраста и акцента, наоборот, со вкусом подчеркивающая их.

В архитектуре этого города (речь идет, конечно, о старом центре) сохранилось историческое своеобразие: булыжные мостовые, узкие улочки уютные террасы, балконы, уступами поднимающие город по склонам гор, через дворы висят бельевые веревки, на которых сохнут под теплым тбилисским солнцем простыни и рубахи; поднимаешь взгляд от домашнего скарба - и открываются треугольные крыши церквей (их здесь не меньше, чем в древних русских городах), многоярусная перекличка крыш, телевизионных антенн и буйной зелени...

Если продолжать начатое сравнение, то Батуми - молодящаяся женщина, следящая за последней модой по журналам, где рассказывается о трендах «морячка» и «арабика». Туристическая жизнь крутится вокруг набережной - здесь расположено колесо обозрения, поющие фонтаны, множество интересных современных скульптур (в том числе динамическая конструкция Нино и Али) и ультрасовременных зданий, среди которых - дом-бутылка, Башня алфавита, первая в мире высотка с колесом обозрения.

Все это было построено во времена правления Михаила Саакашвили, которого батумцы часто вспоминают добрым словом: он придал городу статус общенационального курорта, влил в него массу денег, преследуя амбициозную цель - вылепить из Батуми подобие Арабских Эмиратов.

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