Туризм

Эксперты: 8 Марта российские туристы предпочитают отмечать в Италии, Германии и Турции

Италия, Германия и Турция традиционно пользуются наибольшей популярностью у российских туристов для поездок на праздничные выходные в марте. Существеннее всего вырос интерес к коротким каникулам в Латвии - количество бронирований за год увеличилось на 133%, сообщает со ссылкой на портал «Skyscanner» РИА «Новости».

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей проанализировал статистику бронирований и составил рейтинг самых быстрорастущих зарубежных направлений на праздничные выходные в марте.

Оказалось, что быстрее всего растет интерес туристов к поездкам в Латвию - за год он увеличился более чем в два раза. Спрос на путешествия ранней весной в Армению и Венгрию за тот же период удвоился.

Также в десятку вошли Грузия (число бронирований возросло на 45%), Кипр (+28%), Швейцария (+30%) Испания (+21%), Франция (+17%), Нидерланды (+12%), Германия (+9%).