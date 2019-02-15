Туризм

Самыми активными путешественниками оказались Рак, Лев, Близнецы и Телец

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все забронированные на сайте сервиса авиабилеты за год (с февраля 2018 по февраль 2019) с целью выяснить, какие знаки зодиака являются самыми заядлыми путешественниками, а также в какие города любят летать представители разных знаков гороскопа.

Как сообщает портал Туту.ру, все знаки зодиака можно разделить на группы:

самые активные путешественники: Рак, Лев, Близнецы, Телец

«середнячки»: Дева, Овен, Рыбы, Водолей

наименее активные («домоседы»): Весы, Козерог, Скорпион, Стрелец.

Самые активные путешественники - Раки. Хотя обычно в гороскопах пишут, что люди, рожденные под этим знаком зодиаком, домоседы. Раки чаще других летают и внутри страны, и за границу. Чуть отстают Львы (они на втором месте в российском рейтинге и на третьем месте - в заграничном). Тельцов чаще можно встретить в заграничных поездках, чем в перелетах по России (второе место в заграничном рейтинге и только четвертое - в российском).

Если говорить о популярных российских направлениях, то оказалось, что в самые популярные города летают пассажиры всех знаков зодиака примерно поровну. Это Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар. В столицу чаще всего летают Раки, а реже всех Стрельцы. В Санкт-Петербург и Симферополь — опять же Раки, а реже — Козероги. В Сочи и Краснодар летит больше всего Раков, а меньше — Скорпионов и Стрельцов.

Летать в Минводы Овны и Скорпионы любят больше, чем в Ростов-на-Дону. А Весы предпочтут Анапу Новосибирску, а все остальные знаки зодиака наоборот. Раки и Тельцы не очень жалуют Владивосток. А Стрельцы больше остальных знаков зодиака любят летать в Грозный.

Заграничные предпочтения по знакам зодиака: в Ереван летают чаще остальных знаков Козероги, а реже - Рыбы. Кишинев пользуется особой популярностью у Раков. Любители слетать в Баку - Львы и Раки. Стамбул - любимое зарубежное направление у Весов, а у Тельцов - Париж.