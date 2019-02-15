Туризм

Хостелы не попадут под запрет

Законопроект о запрете гостиничных услуг в жилых домах подготовлен к третьему чтению в усеченном варианте - в него не включены хостелы.

Как сообщил «Известиям» член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов, для владельцев дешевых гостиниц исключение из проекта закона фразы запрета на «услуги временного размещения» означает, что в их деятельности ничего не измениться.

«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», - сообщил Насонов.

Эксперты отмечают, что услугами хостелов пользуются миллионы людей - в Санкт-Петербурге более трети туристов проживают в хостелах, а в Краснодарском крае владельцам хостелов принадлежит половина гостиничного бизнеса.