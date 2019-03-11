Туризм

Псковских школьников приглашают принять участие в царском костюмированном квесте «Ольгин град»

Вы любите и знаете Псков? Хотите узнать о нем еще больше? Вы педагог или родитель любознательного школьника? Компания «Славянский тур» приглашает псковских учащихся принять участие в увлекательном квесте «Ольгин град»!

Квест «Ольгин град» - шкатулка с секретом. Участников ждет приключенческий маршрут по истории Пскова. Команды получат возможность показать свои знания о любимом городе, проявить смекалку и сообразительность, а также выполнить ряд увлекательных заданий.

Каждый пройденный этап приближает команду к финишной прямой, ведущей к «душе города» - Троицкому собору.

Продолжительность квеста - 1,5 часа.

В течение всего марта стоимость на класс - всего 3000 рублей.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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