Туризм

Турбаза «Пушкиногорье» приглашает гостей на «Романтик Бал»

Туристическая база «Пушкиногорье» 23 марта приглашает гостей на «Романтик Бал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов, участников праздника ожидают танцы (от романтического фокстрота до страстного танго), сладкий фуршет, игры и конкурсы, приятные сюрпризы от организаторов.

На балу будет работать любовная почта, также гостей ожидает специально оформленная фотозона, консультации таролога и выступление специальных гостей праздника с самыми романтичными песнями. Танцевальная подготовка не требуется.

Все подробности и бронирование билетов по телефонам (81146) 2-16-28; 2-15-35.