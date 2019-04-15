Туризм

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.

Он также отметил, что открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится на позднюю осень. Возвращение Египта на рынок усилит конкуренцию и удешевит туры в соседние Турцию и ОАЭ, уверены в РСТ.

«Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет», — пояснил вице-президент союза туриндустрии.

В египетском посольстве «Известиям» подтвердили, что Каир выполнил все требования российских спецслужб и так же, как и вся туриндустрия, ждет результатов проверки. Источники «Известий» в авиационной отрасли Египта подтвердили, что инспекция осталась довольна аэропортами Синая.