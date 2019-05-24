Туризм

Опубликована программа фестиваля «Исаборг» в Изборске

1 июня в Изборске пройдет фестиваль раннесредневековой культуры Руси и ее соседей «Исаборг». Как сообщает Информационный туристский центр Псковской области, организаторы фестиваля - Государственный музей-заповедник «Изборск» и Клуб исторической реконструкции «Усадьба» (г.Псков).

Лагерь «эпохи викингов» традиционно раскинется на площадке Труворова городища – месте первого поселения славян-кривичей. В шатрах под открытым небом будут жить воины, купцы, ремесленники. Они покажут средневековые ремёсла и промыслы: лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, покраску тканей, кузнечное дело, древнее стрелковое и метательное оружие. Гостей ожидает раскрытие секретов повседневной жизни конца IX – начала XI веков, демонстрация древних славянских, финно-угорских, скандинавских, аланских, ирландских костюмов, средневековые менестрели удивят гостей музыкой, «Детскими боевыми забавами» и реконструкцией «Битва дружин».

В этом году фестиваль в рамках проекта международного проекта «630 верст ощущений» по программе приграничного сотрудничества «Латвия-Россия».

Программа фестиваля:

1 ИЮНЯ (суббота)

11.00 – Открытие исторического лагеря на городище для зрителей.

11.10 – 15.00 – Кулинарный конкурс.

11.15 – 13.15 – Сытные игры.

11.15 – 13.15 – Ремесленные мастер-классы.

11.15 – 13.45 – Лучный турнир.

11.15 – 13.45 – Война за Знамя.

13.45 – 14.00 – Сборы участников военного представления.

14.00 – 15.30 – Военная программа на плато над Городищенским озером.

Парад-представление участников фестиваля. «Битва дружин» (показательное сражение). Военные состязания.

17.00 – Закрытие исторического лагеря на городище для зрителей.

Вход на фестиваль свободный.