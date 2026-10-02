Организаторы рассказали о планах по развитию фестиваля «Архондарик»

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» планируют развивать и сделать одним из брендов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила министр культуры Псковской области Иллиана Петрова, один из организаторов фестиваля.

По ее словам, идея проведения фестиваля появилась в прошлом году. В течение года организаторы прорабатывали концепцию и взаимодействовали с Псковской епархией, Россельхозбанком, монастырями, фермерами, ремесленниками и гастроблогерами.

«Предварительная работа была глобальная. Нужно было найти монастыри, договориться с ними по организации их выставочных пространств и гастрономических точек, наладить взаимодействие с нашими фермерами и ремесленниками», – рассказала Иллиана Петрова.

Активная подготовка к фестивалю началась примерно за три месяца до его проведения. Министр отметила, что событийная повестка региона насыщенная, поэтому организаторам важно было подготовить мероприятие в сжатые сроки.

Первый день «Архондарика» Иллиана Петрова оценила положительно.

«Погода, небо, люди – всё сегодня за нас. Атмосфера, которая здесь стоит, просто чудесная. Хоть и открытие, но людей действительно много. Настроение отличное и очень много позитивных эмоций, которые можно получить», – отметила она.

По словам министра, фестиваль планируют продолжить и в следующем году.

«Безусловно, этот проект мы будем развивать и продолжать. На следующий год мы хотим, чтобы этот фестиваль стал еще одним брендом Псковской области», – сообщила Иллиана Петрова.

Она добавила, что организаторы видят в фестивале сочетание просветительской, духовной и гастрономической составляющих: гости могут познакомиться с традициями через историю монастырей и представленную продукцию.

Первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» проходит в Печорах со 2 по 4 октября. В программе — работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки, мастер-классы, лекции, флористический мастер-класс и выступления творческих коллективов.