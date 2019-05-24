Туризм

Елена Ямпольская назвала Псковскую область регионом, где культурно-познавательный туризм является точкой роста

Сегодня, 27 мая, в Пушкинских Горах проходит выездное заседание комитета по культуре Государственной думы с участием председателя комитета Елены Ямпольской.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках выездного заседания проходит круглый стол «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов».

Участники круглого стола обсуждают перспективы культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила выбор места проведения круглого стола: «Для нас великая радость находиться на псковской земле, священной для каждого русского человека. Как только в начале года возник вопрос, где провести выездное заседание нашего комитета, я сразу по своей инициативе нашла возможным назвать именно Псковскую область. Где еще как не в Псковской области обсуждать культурно-познавательный туризм? В вашем регионе он составляет 65 процентов, а в целом по Российской Федерации – только 20 процентов».

Парламентарий обратилась к участникам дискуссии с просьбой максимально открыто высказывать свои чаяния, проблемы и пожелания. «Что требуется? Какая поддержка государства нужна для развития культурно-познавательного туризма – того туризма, который вкладывается не только в экономику, но и в развитие души человеческой», - обозначила цели комитета Елена Ямпольская.

Председатель комитета Госдумы по культуре предложила еще несколько тем для совместного обсуждения: оптимальная посещаемость музеев-заповедников, развитие литературного туризма и частных музеев, необходимость дополнительного законодательного регулирования музейной деятельности.