Туризм

Россияне назвали свой бюджет на отпуск

Россияне готовы потратить на поездку в среднем 43 333 рубля, что на два процента ниже, чем в 2018 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 44 процента и 26 процентов опрошенных заявили, что проведут отдых дома и на даче соответственно. 43 процента россиян специально откладывают деньги на отдых, 22 процента респондентов намерены оплатить поездку из текущих средств, и 10 процентов готовы потратиться на отпуск только из дополнительно заработанных средств. 53 процента опрошенных признались, что никуда не едут по причине нехватки денег. 15 процентов и 14 процентов россиян ответили, что летом будут заняты семейными делами и работой соответственно.

Отдыхать за границей намерены 10 процентов граждан страны (в 2018 году съездить в другую страну планировали шесть процентов). По девять процентов респондентов заявили, что проведут отпуск в других регионах России и на Черноморском побережье Кавказа. Еще шесть процентов отправятся на отдых в Крым.

Большинство опрошенных заявили, что считают заграничный отдых более предпочтительным. Данный показатель вырос с 21 процента в 2018 году до 39 процентов с текущем. 31 процент респондентов хотели бы отдохнуть в Крыму (37 процентов в 2018 году). 26 процентов ответили, что выбрали бы Черноморское побережье Кавказа в качестве места для отпуска.