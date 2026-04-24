Работы по устройству перекрытия второго этажа ведутся в будущей псковской гостинице Cosmos

В историческом центре Пскова - на улице Кузнецкой, дом №33 - возводится новый отель Cosmos. Проект реализует управляющая компания Cosmos Hotel Group при поддержке корпорации Туризм.РФ. Как сообщается на сайте hoteliernews.ru, сейчас ведутся работы по устройству перекрытия второго этажа. 

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 122 номера категории «три звезды». Инфраструктура будущего отеля также включает наличие конференц-зала вместимостью 50 мест, ресторана на 100 посадочных мест и лобби-бара, а также тренажерного зала.

Строительство планируется завершить в 2027 году. 

Напомним, к строительству гостиницы приступили в мае 2024 года.

Археологи, проводя исследования перед строительством, обнаружили здесь руины горнов для выплавки металла и производство нательных крестиков. 

