Туризм

Названы российские курорты с самым дешевым жильем

Самые низкие цены на дачные дома среди всех российских морских курортов зафиксированы в Туапсе и Коктебеле, сообщает «Лента».

Средний уровень цен на дачи по всему кавказскому побережью России, по статистике компании, в июне 2019-го составил 3,6 миллиона рублей, по Крыму - 3,4 миллиона рублей. При этом средняя стоимость дачи в Туапсе находится на уровне 1,3 миллиона рублей, аналогичный показатель Коктебеля - 1,36 миллиона рублей.

Относительно невысокие цены на дачи среди курортов Краснодарского края зафиксированы также в Новороссийске (1,54 миллиона рублей). Среднестатистическая дача в Анапе обойдется покупателю в 2,3 миллиона рублей, в Геленджике - в 5,5 миллиона, а в Сочи - в 8,26 миллиона рублей.

Самые низкие цены на дачи в Крыму отмечаются в Бахчисарае (1,1 миллиона рублей). Среди городов полуострова, расположенных на побережье, недорогие дачи можно найти в Саках, Керчи и Феодосии (1,45 миллиона, 1,46 и 1,6 миллиона рублей соответственно).

Дороже всего дачная недвижимость обойдется покупателю в Ялте (8,7 миллиона рублей), Алуште (6,8 миллиона рублей) и Массандре (6,4 миллиона рублей).

Ранее аналитики компании исследовали рынок летних дач Московской области. Средняя стоимость дачи в регионе, по их данным, составляет пять миллионов рублей, при этом самые дорогие объекты выставлены на продажу в Красногорском и Одинцовском районах (21,5 и 20 миллионов рублей соответственно).