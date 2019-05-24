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Туризм

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон

05.06.2019 08:02|ПсковКомментариев: 0

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья. 

Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, с которым ознакомились «Известия». Компания провела анализ бронирований за период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив данные с показателями прошлого года. 

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет 6,8 тыс. рублей в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тыс. рублей.

По словам генерального директора Ostrovok.ru Феликса Шпильмана, высокую заполняемость в летний сезон российским отелям обеспечивает отсутствие необходимости в визах. Тенденцию подтвердили и в других компаниях. Как отмечают эксперты, российские отельеры пользуются возможностью заработать, ожидая традиционно высокого спроса. 

В министерстве курортов Крыма «Известиям» рассказали, что для снижения цен необходимо строить новые отели на полуострове. В то же время в пресс-службе Ростуризма «Известиям» сказали, что не согласны с приведенными данными, так как анализ средних цен не дает полного представления о стоимости услуги.

Источник: Псковская Лента Новостей
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