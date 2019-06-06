Туризм

Треть россиян проводит «трезвый» отпуск - опрос

Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к алкоголю в отпуске. Своим мнением поделились более 3,5 тысяч человек. Туристов спросили: «Как часто вы пьете алкоголь в отпуске?».

Большинство (67%) отдыхают со спиртным: кто-то чаще, кто-то реже. А 33% опрошенных проводят «трезвый» отпуск, они проголосовали за вариант «я не пью алкогольные напитки».

Почти треть респондентов (29%) признались, что выпивают каждый день или через день, но не напиваются. Любят пропустить стаканчик (рюмку) в хорошей компании раз-два за весь отпуск 24% туристов. 8% не скрывают, что любят выпить, делают это часто и не всегда помнят про меру. А 6% и рады бы не пить, но с пути истинного сбивает отель по системе «все включено».

На вопрос, какие напитки предпочитают путешественники в отпуске, чуть меньше половины высказались за безалкогольные. Из алкогольных напитков почти поровну разделились голоса между вином и пивом. Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь (виски, ром, коньяк).