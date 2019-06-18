Туризм

Стали известны самые популярные и дешевые курорты Турции в 2019 году

Летом 2019 года 53 процента россиян, купивших путевки, планируют отдохнуть в Турции. Стоимость поездки на курорты оценили эксперты сервиса бронирования Travelata.ru, пишет life.ru.

По данным сотрудников сервиса, в сравнении с 2018 годом отдых в Турции подорожал на 15%. Так, в 2019 году средний чек на туры оценили в 98 тысяч рублей, в то время как в 2018-м он составил 85 тысяч, а в 2017-м - 76 тысяч рублей.

Самым дешевым вариантом отдыха оказался Мармарис, где средний чек составил 73 тысячи рублей. Больше всего пришлось потратить тем, кто решил отдохнуть на курорте Белек: средний чек, включающий перелет и размещение, обошелся таким туристам примерно в 155 тысяч рублей.

Как сообщают РИА «Новости», в тройку самых популярных среди пляжных курортов Турции вошли Аланья (средний чек 89 тысяч рублей), Кемер (94 тысячи) и Сиде (109 тысяч рублей). Пятерку замкнули Бодрум (103 тысячи) и Анталья (118 тысяч рублей).

Эксперты узнали, что самый дешевый тур обошелся в 9826 рублей россиянину, который собрался провести четыре дня в четырехзвездочном отеле в Манмарисе. Самый дорогой тур приобрела семья из трех взрослых и ребенка - поездку на 11 ночей в пятизвездочный отель Кемера оценили в 579 712 рублей.