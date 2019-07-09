Туризм

Прорыв немецкой линии «Пантера» реконструируют на фестивале в Островском районе

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» состоится в воскресенье в деревне Холматка в Островском районе Псковской области в память о героических событиях июля 1944 года. Начало фестиваля в 12.00. Реконструкция с 13.00.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов, мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса «Линия Сталина», входящего в состав Военно-исторического музея-заповедника Псковской области, оно приурочено к 75-летию освобождения Псковщины.

150 реконструкторов из России и стран ближнего зарубежья представят эпизоды сражений за прорыв оборонительной немецкой линии «Пантера». Важный участок линии был прорван 17 июля 1944 года южнее Острова и стал началом победного продвижения Красной армии. Именно с этого момента началось освобождения оккупированных немцами европейских территорий и дорога на Берлин.

«Мы проводим фестивали уже 8 лет. Как показывала практика, это позволяет не только напомнить людям о значимых исторических событиях, но и привлечь их внимание к существующим мемориальным зонам, которых так много на Северо-Западе», - отметил Желтов.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, демонстрирующие быт бойцов Красной армии и вермахта, техника времени Великой Отечественной войны. Помимо реконструкции можно будет посетить финальный концерт на поле боя, приобрести сувениры в память о героических событиях.