Туризм

Фестиваль «Железный град» пройдет сегодня в Изборске. ПРОГРАММА

Более 100 реконструкторов станут участниками фестиваля «Железный град», который пройдет в Изборске с 3 по 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Заявки подали 10 исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белгорода, Великих Лук, Пскова.

Программа фестиваля включает торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Программа сражений пройдет с использованием пиротехники и различных макетов. Для всех гостей мероприятия у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки.

В рамках фестиваля пройдет пеший турнир латников, а конный рыцарский турнир, который запланирован на 4 августа, станет главным мероприятием фестиваля. Организаторы отмечают, что турнир будет максимально зрелищным, с приближением к реалиям XV века. Реконструкторы продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями.

В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью в военном средневековом историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере. В рамках фестиваля там будут работать стилизованная детская площадка и средневековая ярмарка.

Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» и центр исторических проектов «Доблесть эпох».

В 2018 году фестиваль посетили около 10 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают, что количество гостей увеличится.

Программа

3 августа

13.00 - 19.00 Средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14.00 - Торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14.20 - 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15.30 - 16.00 Акустический концерт фолк групп.

16.00 - Историческая программа «17 век в истории Изборска».

17.00 - Конные состязания.

19.00 - Концерт фолк групп «LaVerden» (Тула) и «Bee Celtic» (Санкт-Петербург).

4 августа

12.00 - 15.00 Средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

13.00 - 14.30 Конный рыцарский турнир.

14.30 - 15.00 Средневековая музыка.

Цена билета на фестиваль: взрослый – 400 руб., детский (до 14 лет) – 200 руб., жители Изборска (по предъявлению паспорта) – 200 руб.