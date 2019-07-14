Фестиваль «Железный град» пройдет сегодня в Изборске. ПРОГРАММА

Более 100 реконструкторов станут участниками фестиваля «Железный град», который пройдет в Изборске с 3 по 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
Заявки подали 10 исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белгорода, Великих Лук, Пскова.
Программа фестиваля включает торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Программа сражений пройдет с использованием пиротехники и различных макетов. Для всех гостей мероприятия у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки.
В рамках фестиваля пройдет пеший турнир латников, а конный рыцарский турнир, который запланирован на 4 августа, станет главным мероприятием фестиваля. Организаторы отмечают, что турнир будет максимально зрелищным, с приближением к реалиям XV века. Реконструкторы продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями.
В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью в военном средневековом историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере. В рамках фестиваля там будут работать стилизованная детская площадка и средневековая ярмарка.
Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» и центр исторических проектов «Доблесть эпох».
В 2018 году фестиваль посетили около 10 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают, что количество гостей увеличится.
Программа
3 августа
13.00 - 19.00 Средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.
14.00 - Торжественный проход и построение участников. Представление клубов.
14.20 - 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.
15.30 - 16.00 Акустический концерт фолк групп.
16.00 - Историческая программа «17 век в истории Изборска».
17.00 - Конные состязания.
19.00 - Концерт фолк групп «LaVerden» (Тула) и «Bee Celtic» (Санкт-Петербург).
4 августа
12.00 - 15.00 Средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.
13.00 - 14.30 Конный рыцарский турнир.
14.30 - 15.00 Средневековая музыка.