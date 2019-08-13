Лучшее завершение лета: псковичей приглашают в круиз по Балтике

А лето пахнет морем, отпуском, солнцем и свежим ветром, кофе и круассанами, цветами и стихами и обязательно - путешествием! Сейчас, на исходе августа, самый простой способ удержать убегающее лето - отправиться в морской круиз по Балтике из Таллина в Стокгольм.
Компания Global Travel приглашает псковичей в трехдневное путешествие за яркими впечатлениями, красивыми пейзажами и интересными достопримечательностями. Круиз по Балтике состоится 24-26 августа.
Максимум комфорта, авторские экскурсии, великолепные панорамы красивейших городов Северной Европы, незабываемый шопинг и увлекательные шоу-программы на пароме - все это и многое другое ждет вас в поездке, которая пользуется неизменной популярностью у туристов! Программу тура можно уточнить ЗДЕСЬ.
Отправляйтесь в морское путешествие на кораблях Tallink Silja Line Baltic Queen из Таллина, и столица Швеции обязательно очарует вас!
Всегда рады постоянным и новым туристам.
Отдыхайте с удовольствием и с «Global-Travel»!
Более подробную информацию по выездам можете получить у менеджеров Global Travel.
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