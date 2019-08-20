Туризм

Скульптуры из пластмассы покажут в Русском музее

В Мраморном дворце Русского музея в четверг открывается выставка «Пластическая масса», экспозиция которой представлена работами скульпторов-современников.

Как сообщает пресс-служба Русского музея, эта выставка впервые столь полно отразит многообразие приемов работы отечественных скульпторов с пластмассой, композитными смесями и другими полимерными материалами.

«Выставка позволит раскрыть сложную и яркую увлекательную картину прогресса в жизни и в искусстве, где научная революция, появление новых технологий оказывают важное воздействие на мироощущение наших современников», - отмечается в анонсе музея.

В экспозиции представлены около 70 работ художников второй половины XX и начала XXI века из Петербурга и Москвы. В частности зрители увидят произведения Вадима Григорьева-Башуна, Ивана Говоркова, Дмитрия Шорина, Ольги Тобрелутс, Валерия Кошлякова, Константина Симуна и др.

Скульпторы, работая с пластическими массами, обращаются как к теме будущего, так и к образам и пластическим принципам античной классики.