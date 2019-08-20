Туризм

Съемочная группа «Непутевых заметок» снова работает в Псковской области

С 27 по 30 августа в Псковской области работает съемочная группа телепередачи «Непутевые заметки» Первого канала. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области, вчера съемки проходили на территории Талабских островов: о. Залита и о. Белова.

Для передачи будут также сняты материалы с фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», с достопримечательностями Изборска, Пскова, а также из мест крафт- и гастрономического туризма Печорского района.

Напомним, что в прошлый раз съемочная группа «Непутевых заметок» работала в Пскове в 2014 году. Тогда осенью на Первом канале вышел цикл из трех передач, посвященный основным турдестинациям региона.