Туризм

Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда россиянам выгоднее всего лететь на новогодние каникулы при раннем бронировании авиабилетов. Так, самый дешевый билет в Минск обойдется менее чем в 7000 рублей (перелет в обе стороны с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю), сообщает сервис.

Больше всего можно сэкономить, если сейчас забронировать поездку в Нур-Султан (цена в среднем на 61% ниже, чем при покупке за месяц до вылета), Прагу (дешевле на 57%), Амстердам (выгода 54%) и Брюссель (экономия 45%). А вот желающие провести новогодние каникулы в Эстонии, Киргизии и Болгарии могут не торопиться: по данным OneTwoTrip, стоимость билетов по этим направлениям на новогодние праздники вырастает не так значительно.

По данным OneTwoTrip, на новогодние каникулы цены на авиабилеты традиционно повышаются: вся страна уходит в отпуск, и спрос резко возрастает. По данным за прошлый год, средняя стоимость авиабилетов, приобретенных максимум за месяц до вылета, всегда выше: при раннем бронировании можно сэкономить от 10 до 60%.

Топ-20 направлений на Новый год, куда можно купить недорогие авиабилеты

Страна Город отправления, Россия Стоимость авиабилета, руб. Экономия при раннем бронировании 1 Белоруссия, Минск Москва 6 437 36% 2 Казахстан, Нур-Султан Новосибирск 9 325 61% 3 Латвия, Рига Москва 10 083 41% 4 Литва, Вильнюс Москва 10 838 20% 5 Армения, Гюмри Москва 11 219 20% 6 Молдавия, Кишинёв Москва 11 227 32% 7 Киргизия, Бишкек Новосибирск 11 595 9% 8 Азербайджан, Баку Астрахань 11 923 23% 9 Бельгия, Брюссель Калининград 12 580 45% 10 Финляндия, Хельсинки Санкт-Петербург 12 583 34% 11 Китай, Пекин Иркутск 12 588 39% 12 Германия, Берлин Москва 12 703 31% 13 Чехия, Прага Калининград 13 044 57% 14 Норвегия, Осло Москва 13 375 44% 15 Турция, Стамбул Москва 13 414 29% 16 Нидерланды, Амстердам Москва 13 674 54% 17 Австрия, Вена Москва 13 769 23% 18 Великобритания, Лондон 13 861 44% 19 Эстония, Таллин Москва 13 909 11% 20 Болгария, София Москва 14 018 12%

Стоимость указана на билет туда-обратно на одного взрослого, вылет 30 декабря, возвращение назад минимум через 7 дней. Цены действительный на момент написания пресс-релиза и могут меняться.