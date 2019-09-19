Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда россиянам выгоднее всего лететь на новогодние каникулы при раннем бронировании авиабилетов. Так, самый дешевый билет в Минск обойдется менее чем в 7000 рублей (перелет в обе стороны с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю), сообщает сервис.
Больше всего можно сэкономить, если сейчас забронировать поездку в Нур-Султан (цена в среднем на 61% ниже, чем при покупке за месяц до вылета), Прагу (дешевле на 57%), Амстердам (выгода 54%) и Брюссель (экономия 45%). А вот желающие провести новогодние каникулы в Эстонии, Киргизии и Болгарии могут не торопиться: по данным OneTwoTrip, стоимость билетов по этим направлениям на новогодние праздники вырастает не так значительно.
По данным OneTwoTrip, на новогодние каникулы цены на авиабилеты традиционно повышаются: вся страна уходит в отпуск, и спрос резко возрастает. По данным за прошлый год, средняя стоимость авиабилетов, приобретенных максимум за месяц до вылета, всегда выше: при раннем бронировании можно сэкономить от 10 до 60%.
|
|
Страна
|
Город отправления, Россия
|
Стоимость авиабилета, руб.
|
Экономия при раннем бронировании
|
1
|
Белоруссия, Минск
|
Москва
|
6 437
|
36%
|
2
|
Казахстан, Нур-Султан
|
Новосибирск
|
9 325
|
61%
|
3
|
Латвия, Рига
|
Москва
|
10 083
|
41%
|
4
|
Литва, Вильнюс
|
Москва
|
10 838
|
20%
|
5
|
Армения, Гюмри
|
Москва
|
11 219
|
20%
|
6
|
Молдавия, Кишинёв
|
Москва
|
11 227
|
32%
|
7
|
Киргизия, Бишкек
|
Новосибирск
|
11 595
|
9%
|
8
|
Азербайджан, Баку
|
Астрахань
|
11 923
|
23%
|
9
|
Бельгия, Брюссель
|
Калининград
|
12 580
|
45%
|
10
|
Финляндия, Хельсинки
|
Санкт-Петербург
|
12 583
|
34%
|
11
|
Китай, Пекин
|
Иркутск
|
12 588
|
39%
|
12
|
Германия, Берлин
|
Москва
|
12 703
|
31%
|
13
|
Чехия, Прага
|
Калининград
|
13 044
|
57%
|
14
|
Норвегия, Осло
|
Москва
|
13 375
|
44%
|
15
|
Турция, Стамбул
|
Москва
|
13 414
|
29%
|
16
|
Нидерланды, Амстердам
|
Москва
|
13 674
|
54%
|
17
|
Австрия, Вена
|
Москва
|
13 769
|
23%
|
18
|
Великобритания, Лондон
|
|
13 861
|
44%
|
19
|
Эстония, Таллин
|
Москва
|
13 909
|
11%
|
20
|
Болгария, София
|
Москва
|
14 018
|
12%
Стоимость указана на билет туда-обратно на одного взрослого, вылет 30 декабря, возвращение назад минимум через 7 дней. Цены действительный на момент написания пресс-релиза и могут меняться.