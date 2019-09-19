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Туризм

Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год

25.09.2019 14:45|ПсковКомментариев: 0

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда россиянам выгоднее всего лететь на новогодние каникулы при раннем бронировании авиабилетов. Так, самый дешевый билет в Минск обойдется менее чем в 7000 рублей (перелет в обе стороны с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю), сообщает сервис.

Больше всего можно сэкономить, если сейчас забронировать поездку в Нур-Султан (цена в среднем на 61% ниже, чем при покупке за месяц до вылета), Прагу (дешевле на 57%), Амстердам (выгода 54%) и Брюссель (экономия 45%). А вот желающие провести новогодние каникулы в Эстонии, Киргизии и Болгарии могут не торопиться: по данным OneTwoTrip, стоимость билетов по этим направлениям на новогодние праздники вырастает не так значительно.

По данным OneTwoTrip, на новогодние каникулы цены на авиабилеты традиционно повышаются: вся страна уходит в отпуск, и спрос резко возрастает. По данным за прошлый год, средняя стоимость авиабилетов, приобретенных максимум за месяц до вылета, всегда выше: при раннем бронировании можно сэкономить от 10 до 60%.

Топ-20 направлений на Новый год, куда можно купить недорогие авиабилеты

 

Страна

Город отправления, Россия

Стоимость авиабилета, руб.

Экономия при раннем бронировании

1

Белоруссия, Минск

Москва

6 437

36%

2

Казахстан, Нур-Султан

Новосибирск

9 325

61%

3

Латвия, Рига

Москва

10 083

41%

4

Литва, Вильнюс

Москва

10 838

20%

5

Армения, Гюмри

Москва

11 219

20%

6

Молдавия, Кишинёв

Москва

11 227

32%

7

Киргизия, Бишкек

Новосибирск

11 595

9%

8

Азербайджан, Баку

Астрахань

11 923

23%

9

Бельгия, Брюссель

Калининград

12 580

45%

10

Финляндия, Хельсинки

Санкт-Петербург

12 583

34%

11

Китай, Пекин

Иркутск

12 588

39%

12

Германия, Берлин

Москва

12 703

31%

13

Чехия, Прага

Калининград

13 044

57%

14

Норвегия, Осло

Москва

13 375

44%

15

Турция, Стамбул

Москва

13 414

29%

16

Нидерланды, Амстердам

Москва

13 674

54%

17

Австрия, Вена

Москва

13 769

23%

18

Великобритания, Лондон

 

13 861

44%

19

Эстония, Таллин

Москва

13 909

11%

20

Болгария, София

Москва

14 018

12%

Стоимость указана на билет туда-обратно на одного взрослого, вылет 30 декабря, возвращение назад минимум через 7 дней. Цены действительный на момент написания пресс-релиза и могут меняться.

Источник: Псковская Лента Новостей
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