Туризм

Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга

Обновленный Музей мостов откроется в четверг после переезда в Мучной переулок Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

«На площади в 1,3 тыс. кв. м разместится коллекция, которая формировалась более 200 лет и на сегодня включает в себя около 100 моделей главных символов Санкт-Петербурга - деревянных и каменных, металлических и шоссейных, существующих и не реализованных мостов, являющихся копиями петербургских переправ, строящихся в XIX-XX веках», - говорится в пресс-релизе, пишет «Интерфакс».

Музей разместится по адресу: Мучной пер., 2, литера Г.

Ранее Музей мостов располагался на территории одного из мостостроительных предприятий в г. Красное село, уточняют в пресс-службе. После банкротства владельца здания встал вопрос о перебазировании коллекции.